典LU婚禮》陳漢典、Lulu婚宴親了！「吳宗憲背後登板」藏巧思

陳漢典緊緊擁抱Lulu，在眾人祝福下深情擁吻。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大熱門》主持拍擋 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典，自去年 10 月登記結婚後，今（25）日晚間於台北文華東方酒店盛大舉辦名為「HANK & LULU’S WEDDING LAND」的婚宴。現場不僅席開 70 桌、廣邀約 650 位親友，更動員了「半個演藝圈」的黃金陣容到場祝賀。

Lulu與陳漢典兩位12年搭檔正式升格人生伴侶。（記者王文麟攝）

新人稍早現身，Lulu 身穿低胸白紗、頭戴長紗，造型優雅又不失甜美，陳漢典則以黑色西裝筆挺亮相，兩人一登場立刻引爆全場歡呼。只見陳漢典雙手環抱 Lulu，夫妻倆在鎂光燈包圍下深情擁吻，畫面甜到破表，幸福氛圍瞬間拉滿。

婚宴拍攝區以《綜藝大熱門》做為巧思。（記者傅茗渝攝）

現場佈置也充滿巧思，迎賓處立著巨大的「WELCOME」字樣，旁邊則是印有 Lulu、憲哥（吳宗憲）及陳漢典Q人像的愛心燈箱，完美復刻節目招牌氛圍，彷彿把錄影現場直接搬進婚宴，象徵兩人從工作夥伴走到人生伴侶的關鍵起點。

今晚賓客陣容媲美年度盛會，包含恩師吳宗憲、王偉忠、邰智源，以及邱澤與許瑋甯夫婦、柯震東、許光漢、周湯豪、告五人、動力火車等大咖明星皆到場祝福。

