娛樂 最新消息

攀岩高手霍諾德登101 北市文化局長蔡詩萍：市府協力促成壯舉

〔記者蔡愷恆／台北報導〕美國自由獨攀傳奇霍諾德（Alex Honnold）今日徒手登上508公尺高的台北101。台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文，看直播Alex Honnold登上頂端那刻喊了「Yes!」，並決定煎牛排與紅酒慶祝。蔡詩萍文中也提到，Alex Honnold的構想需要北市府的全力支援，指出台北市長蔣萬安堅定而明快指示以及各局處間的配合，「促成Alex徒手攀頂101大樓的壯舉，是要告訴大家：台北市府真的很棒，真的很棒！我們一貫低調，但我們完成很多驕傲。」

美國自由獨攀傳奇霍諾德（Alex Honnold）今日徒手登上508公尺高的台北101。（記者方賓照攝）美國自由獨攀傳奇霍諾德（Alex Honnold）今日徒手登上508公尺高的台北101。（記者方賓照攝）

蔡詩萍文中寫道，當Alex Honnold 站上101大樓最頂端那一刻，決定為自己煎一塊牛排，配一杯紅酒，不只是為了那一刻，全世界很多人看到台北101大樓，看到攀岩高手Alex的壯舉，而是我們文化局亦與有榮焉；Alex要攀登101大樓，除了必須取得大樓的同意外，他也必須獲得台北市政府的全力支援。

蔡詩萍表示，市長蔣萬安第一時間就支持這構想，兩位副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援配合，我們文化局下轄的影視委員會平日的職責之一，便是協助在台北市內各項影視製作的協拍，非常忙碌而辛苦。很難想像，當Alex提出這個構想時，整個市府團隊有多忙碌，交通的管制，警力的配置，如何讓Alex無後顧之憂，在在考驗市府的協調能力。

蔡詩萍說，尤其這幾天台北天候不穩定，從原本預定的週六，延至週日，在週六晚間還由於不確定週日的狀況，而不斷的在有可能延至週一的方案裡，不停的在局處間以電話、Line在溝通。之間的忙碌、辛苦，外界很難理解，畢竟，這件事既可以行銷台北市，亦同時不能出任何的差錯。

他最後感謝蔣萬安堅定而明快的指示，感謝兩位副市長林奕華、張溫德的叮嚀，感謝警察局、交通局等局處的辛苦待命，當然更感謝我們文化局轄下的文基會影視委員會總監饒紫娟的不眠不休，才有Alex今天達成他心願的登頂！

