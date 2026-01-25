自由電子報
郭正亮稱霍諾德攀登101違法 他狠嗆：只會出一張嘴

艾力克斯霍諾德完成無繩索登頂台北101大樓的創舉，但前立委郭正亮曾指責放行霍諾德攀登是違法的。（美聯社）艾力克斯霍諾德完成無繩索登頂台北101大樓的創舉，但前立委郭正亮曾指責放行霍諾德攀登是違法的。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25日）完成無繩索登頂台北101大樓的創舉。不過，前立委郭正亮24日在個人YT頻道指責放行霍諾德攀登是違法的，對此，經常分享時事評論的紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」，發文狠批郭正亮「只會出一張嘴」。

扛布者-為紡織而活的男子」臉書指出，看到郭正亮的嘴臉，他就會時時刻刻提醒自己未來不要變成這種只會出一張嘴、完全沒有實質貢獻的模樣，雖然說打打嘴砲很簡單，但假如沒有肩膀去承擔責任，「最好就是不要出來見笑」。

扛布者表示，放行攀爬需要很大的勇氣，畢竟這是無繩攀登，又是在有東北季風下的台北冬天進行挑戰，雖然說霍諾德做好充足的準備，但誰知道會不會有個萬一例如強風、地震，使得多數人都不會想要冒這種危險。

不過，扛布者強調不僅是霍諾德有膽識，101董事長賈永婕敢於承擔的勇氣也相當令人敬佩，她不只是同意申請而已，也自己嘗試過登上101之巔的可能性，並協調國際、各局處團隊的作業，從大樓結構、氣候、動線到應變措施都做好充足的準備，更配合Netflix大力宣傳，完成推廣台灣的目的。

扛布者說，賈永婕最後真的做到了，她承擔了失敗的風險，順利完成宣揚台灣的任務，讓台北101再次被全球看見，也使得台北久違地登上Netflix等國際知名平台的首頁。

扛布者感嘆，相較之下，有人只要說1句「違法」，那麼在家中坐著就會有流量，而這種人對台灣這塊土地、國家、社會、企業、個人等方面往往貢獻度極低，甚至是負值的存在，只能希望「他們」不拖累台灣，就是萬幸中的萬幸。

