娛樂 最新消息

頂各界壓力助霍諾德登頂101 賴清德暖回賈永婕︰你們都很棒！

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25日）完成赤手攀登台北101，刷新人類極限的挑戰，不僅台灣各界為他喝采，其壯舉也因Netflix全球直播，引發國際關注。在幕後協助霍諾德進行這項極限挑戰的台北101董事長賈永婕，事後坦言承受了巨大壓力，對此總統賴清德向2人致上溫暖祝賀與勉勵。

霍諾德在沒有任何繩索、安全護具的情況下，於今日上午9點11分開始，從台北101底部一路赤手向上攀爬，最終在91分鐘後，成功站上台北101頂端，完成載入極限運動歷史的驚人挑戰。得知霍諾德平安完成本次挑戰，賴清德也在第一時間於臉書、Threads等社群平台發文恭喜霍諾德，以及促成這場挑戰的每一位幕後英雄。

當時負責簽准霍諾德在台北101進行赤手攀登挑戰，甚至在14日分享親自全副武裝登頂台北101進行宣傳的賈永婕，則在賴清德的Threads貼文下方留言說︰「快點誇獎我！」，意外獲得賴清德回應︰「永婕，真的辛苦了，你們很棒！就像你說的：『勇氣從來都不是沒有害怕，而是在充分準備之後，仍然選擇面對挑戰。』」

同時，賴清德也再度感謝所有在幕前與幕後，促成這項壯舉的每一位英雄，讚嘆這些「真的很了不起」。賴清德還補充︰「也要替永婕說一句，別看她這幾天看起來很勇敢，其實她有跟我說，這一路都很緊張、壓力很大。也正因如此，這一切更加讓人敬佩。謝謝你們！」

霍諾德今（25）日上午完成徒手攀爬台北101挑戰後，與促成他圓夢的賈永婕互相擁抱慶祝。（翻攝自Threads）霍諾德今（25）日上午完成徒手攀爬台北101挑戰後，與促成他圓夢的賈永婕互相擁抱慶祝。（翻攝自Threads）

賈永婕日前上節目透露，她之所以願意頂著各方壓力同意霍諾德提出的攀登許可，是因為收到對方來信。霍諾德在信中言辭懇切，不僅多次強調自己「絕對不是故意玩命」，還附上深愛的妻兒合照證明他非常珍惜生命，也承諾攀登前會經過精密的科學評估與訓練，做好萬全準備後才進行挑戰，真摯態度打動賈永婕，因此願意協助他圓夢。

