霍諾德獨攀101讓世界看見台灣 賈永婕「小心機」惹哭黃暐瀚

霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由獨攀傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今徒手成功登上508公尺高的台北101樓頂，不僅震撼全球，也讓不少國人感動落淚。這場壯舉背後，101董事長賈永婕的「宣傳小心機」意外成為亮點，政治評論員黃暐瀚更自爆，看到畫面中出現中華民國國旗的瞬間眼淚便止不住。

霍諾德在無繩索、零防護的情況下，僅花91分鐘便成功攻頂台北101，令人屏息的驚險過程透過Netflix全球直播，吸引外媒爭相報導。就在霍諾德成功登頂後，賈永婕也在社群平台分享「賈董的小心機」，透露特別將大樓前方旗桿全數換成中華民國國旗，確保無論從哪個角度拍攝，「怎麼拍都拍得到、全世界都看得到」，希望讓世界看見台灣。

黃暐瀚隨後在臉書發文表示，「為什麼我們會哭？」他說自己跟女兒解釋，爸爸上次這麼緊張，應該就是她們出生的時候，充滿期待，又分分秒秒擔心，希望一切順利卻又忐忑不安。他也感謝霍諾德與台北101，並直言看到中華民國國旗畫面時，「我想很多台灣人應該跟我一樣，眼淚忍不住一直流出來。」

黃暐瀚指出，無論是12強賽事，還是霍諾德攀登101，都很讓人感動，是因為台灣很努力，卻也很辛苦，在承受無理壓力之下，仍真心希望讓世界看到台灣。他也從霍諾德的壯舉中學到，不論挑戰多困難，只要做好準備、一步一步穩穩向前，終究能抵達終點，並喊話「Alex加油、台北101加油、謝謝賈永婕董事長，台灣加油、中華民國加油」。

