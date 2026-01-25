楊貴媚淚送「螢幕老公」 揭趙學煌病床生死掙扎

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚今（25日）哭紅雙眼現身老友趙學煌追思會。兩人當年在花系列《孽女花》演夫妻，特別來送「螢幕老公」最後一程。

趙學煌追思會彌撒，左為楊貴媚，右為寇世勳。（記者王文麟攝）

楊貴媚透露，兩個月前才去探望趙學煌，當時他已住進加護病房。看著昔日身材壯碩、站在鏡頭前氣場十足的趙學煌，如今因長年病痛消瘦、四肢萎縮，她至今仍難以釋懷。她哽咽回憶，趙學煌曾躺在病床上看著她說：「貴媚，我每天躺在病床上看著窗戶，我想從這裡跳下去，但是我辦不到。」道盡他26年來與病痛拉扯的無力感。

請繼續往下閱讀...

談起趙學煌能撐過這麼多年，楊貴媚直言，最大功臣就是他的妻子，她形容對方「真的非常偉大」，即使自己身體狀況也不好，仍親力親為照顧丈夫，26年幾乎把人生都交給了這段陪伴，「她幾乎忘了要照顧自己」。

趙學煌追思會彌撒。（記者王文麟攝）

面對老友的離世，楊貴媚也心疼趙學煌的遺孀情緒崩潰，坦言自己曾勸對方不要硬撐，「不可能不哭，這樣子壓抑她不哭，她可能會有憂鬱症」。她透露，趙學煌的遺孀這幾天又哭又笑，反覆回憶兩人的過往，讓她相當擔心。

楊貴媚透露，她輕聲安慰遺孀：「趙大哥他自由了，妳不要再哭了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法