娛樂 音樂

看完霍諾德登頂101鬆口氣！10萬人同時上線搶票 動力火車門票開賣成績揭曉

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（25日）台灣民眾相當關切的大事就是美國攀岩好手霍諾德挑戰赤手攀爬台北101，在他順利登頂後，民眾為他喝采也鬆了一口氣，同樣鬆一口氣的還包括金曲獎最佳演唱組合動力火車，因為顏志琳和尤秋興首次挑戰在小巨蛋連唱3場，門票銷售傳出佳績，讓兩人暫時可以放下緊張心情。

動力火車小巨蛋演唱會3場門票快速秒殺。（華研國際提供）動力火車小巨蛋演唱會3場門票快速秒殺。（華研國際提供）

動力火車將在5月15、16、17日一連3天，在台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，昨天台新卡友優先購票就快速秒殺限定門票，今天下午1點全面開放售票，許多歌迷上午先關注看霍諾德攀登101的直播，看完直播也終於可以全力衝刺搶票，近10萬人同時湧入售票系統，3場超過3萬張門票全數秒殺完售。

動力火車門票秒殺，顏志琳（右）和尤秋興都鬆了一口氣。（華研國際提供）動力火車門票秒殺，顏志琳（右）和尤秋興都鬆了一口氣。（華研國際提供）

事前動力火車多次透露很擔心票房，壓力不小，今天得知門票秒殺，兩人談到心情：「謝謝歌迷的支持跟購票！終於可以放下一部分的緊張了！接下來就是好好保持身體健康，用最好的狀態相約大家小巨蛋見面。」

主辦單位華研國際也呼籲歌迷切勿購買黃牛票，並提醒此次演唱會為實名制購票，若清票後有未於期限內完成付款之票券或退票，將會不定時釋出，請歌迷可以注意鎖定KKTIX售票系統。

