寇世勳淚別趙學煌哽咽拭淚 26年抗病真相全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌的追思告別式於今（25日）舉行，老友寇世勳上台致詞時幾度停頓、聲音顫抖，話還沒說完眼眶就紅了，短短幾分鐘，把趙學煌26年的抗病人生，一口氣說進所有人心裡。

寇世勳回憶，20多年前接到趙學煌在北京發生嚴重車禍、下半身癱瘓的消息時，腦袋一片空白，「我完全不敢相信會發生這個事情」。那一刻開始，好友的人生被迫急轉彎，他沉痛透露，這段時間裡，趙學煌「無數次進出醫院急救」，一次又一次撐過來，外人看不到的，是長年與病痛拔河的日常。

趙學煌追思會彌撒，左為楊貴媚，右為寇世勳。（記者王文麟攝）

說到這裡，寇世勳已經哽咽得幾乎說不下去，只能頻頻拭淚。他形容趙學煌始終「永遠與人為善」，把溫柔留給身邊的人，「相信這也是他對妻子女兒愛的方式」，他請大家一起在心裡默念一句：「學煌一路好走。」

致詞結束後，寇世勳走下台，沒有多說什麼，只是緊緊抱住趙學煌的妻子，用一個擁抱代替所有安慰。

趙學煌追思會彌撒。（記者王文麟攝）

趙學煌的人生，早在2000年那場意外後就變了調。當年他在北京拍戲途中，為了閃避路人，車輛打滑撞上分隔島，行動能力大受影響。最痛苦的第一年，他曾陷入極度低潮，甚至出現輕生念頭，他曾吐露：「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空。」那些年撐過來的，不只是意志，還有家人與老友的陪伴。

