娛樂 最新消息

網友稱霍諾德攀101是蔣萬安政績 慘遭周軒打臉

艾力克斯霍諾德無繩索完攀台北101大樓，有網友直呼，「蔣萬安這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，結果被狠狠打臉。（美聯社）艾力克斯霍諾德無繩索完攀台北101大樓，有網友直呼，「蔣萬安這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，結果被狠狠打臉。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25日）無繩索登頂台北101大樓，有網友高呼「蔣萬安這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，將其視為台北市長的政績，但旋即遭到政治工作者周軒狠狠打臉。

在Threads發文的網友指出，民進黨整天浪費錢搞大外宣，結果根本沒人在乎，但外國人來爬101就引發世界關注，可以說賴清德一輩子做不到的事情由蔣萬安做到了，「這次行銷台北真的是牛逼」，最後還嗆聲「青鳥的臉有夠腫」。

不過，周軒緊接著就在臉書發文反駁，直指台北101營運商台北金融大樓股份有限公司，「主要股東」有台灣伊藤忠、中聯信託、中華電信、兆豐金控、台灣證券交易所、華南金控、合庫金控、第一金控、彰銀、臺企銀，至於台北市政府則不在其內。

周軒笑稱，網友想幫蔣萬安造神，但不先查資料只會被打臉，並狠酸「蔣萬安的行銷預算是不是付太少了，最近請來的打手都水準很差」，其他民眾見狀也紛紛留言，直呼「應該要感謝賈永婕（101董事長）」、「人不要臉天下無敵」、「小草就是不要臉」。

