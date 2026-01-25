霍諾德徒手攻頂101挨酸 狄志為不忍開砲：別丟台灣人的臉

霍諾德成功獨攀台北101獲得全球矚目。（Netflix提供）

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由獨攀傳奇霍諾德（Alex Honnold）原定昨（24）日徒手攀登台北101，因天候不佳臨時延期，改於今（25）日上午登場，最終耗時91分鐘成功登上508公尺高樓頂，完成史無前例壯舉。不過，挑戰之前卻出現質疑聲浪，名嘴狄志為也替霍諾德抱不平，直嗆酸民「別丟台灣人的臉」。

狄志為昨日在臉書發文表示，極限挑戰者的尊嚴不該被酸民踐踏。這幾天最震撼攀岩界的消息，就是來自美國的世界級攀岩者霍諾德在台灣準備徒手攀登台北101，並透過 Netflix 向全球轉播這場前所未有的挑戰。

請繼續往下閱讀...

狄志為指出，「徒手攀登」（free solo）不是熱血衝動或不怕死的戲碼，而是極度嚴謹且需要長期準備的極限運動形式，沒有繩索、沒有防護，每個動作都可能是生死交界的瞬間。這不是好勇鬥狠，而是對人類心理極限、身體掌控力、環境判斷能力的全面考驗。

狄志為也提到，自己在新聞留言與社群看到不少言論，包括「怕就不要挑戰啊」、「那種高樓滑一點又怎樣，不敢爬就不要搞噱頭」，讓他不禁直言，這些人根本不知道自己在說什麼。台北101是超過500公尺的摩天大樓，外牆以玻璃鋼構為主，還必須面對濕滑、強風亂流等變數，一旦出錯就是無法挽回的自由落體。

狄志為強調，霍諾德之所以能成為少數能嘗試此挑戰的人，不是因為「夠瘋」，而是因為「夠專業」。若看過紀錄片《Free Solo》，就會知道他如何用長時間反覆模擬、分析每個步驟，在恐懼與理智間找到平衡，「他不是不怕，而是懂得怕，還能駕馭它。」

針對有人拿2004年法國攀岩者亞倫·羅貝爾（Alain Robert）攀登台北101相比，狄志為也直言這種比較並不公平。羅貝爾當年是有使用安全繩索，屬於「可以失誤」的挑戰；霍諾德則是完全徒手，「不能失誤」，兩者在風險與難度上是不同層級。

狄志為說，當天氣不穩、表面濕滑時選擇延期，不是懦弱，而是負責任與專業的判斷。真正的勇敢不是逞強，而是理解風險後仍能做出正確選擇。他也感嘆，許多酸民坐在冷氣房敲鍵盤，卻因對極限運動一知半解就冷嘲熱諷，只是顯得更無知、更沒禮貌，「極限運動員挑戰的是自己的極限，不是來讓你免費批評取暖的，正因為他知道怕，才更值得敬佩。」

狄志為表示，自己雖人在日本仍密切關注這場攀登，敬佩霍諾德，也為台灣能成為歷史級挑戰舞台感到驕傲，並呼籲網友尊重挑戰者，也尊重自己說話的分寸，「希望無腦鍵盤酸民，多留點口德，尊重他人的勇氣，也尊重自己說話的分寸，別丟台灣人的臉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法