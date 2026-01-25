霍諾德登頂台北101 讓台灣國旗登上《紐約郵報》

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold） 今（25日）順利完成大挑戰，成功登頂台北101，除了台灣民眾為他喝采，不少國際媒體也做出報導，也因他的攀登101舉動，讓台灣國旗飄揚畫面也出現在美國知名媒體《紐約郵報》。

艾力克斯霍諾德攀登台北101。（記者方賓照攝）

《紐約郵報》網站新聞引用《美聯社》報導，標題寫道「在 Netflix 的摩天大樓直播節目中，攀岩運動員 Alex Honnold 不借助繩索登上了台北 101 摩天大樓的頂端」，內文則提到：「霍諾德週日徒手攀登台北101大樓，未使用任何繩索或防護裝備。大約91分鐘後，他抵達這座1667英尺（約500公尺）高塔的頂端，街邊人群爆發出陣陣歡呼。」

《紐約郵報》引用《美聯社》報導霍諾德登頂台北101。（翻攝自《紐約郵報》網站）

報導中並提到：「霍諾德穿著紅色短袖襯衫，高舉雙臂，慶祝登頂。」也提到攀爬過程中，他不時需要繞到塔樓外突出的大型裝飾結構側面，徒手攀爬。另談到：「這棟大樓共有101層，其中最困難的部分是中間部分的64層，那些賦予大樓標誌性外觀的『竹盒』。」報導內容也談到：「霍諾德並非第一個攀登這座摩天大樓的人，但他是第一個不使用繩索完成攀登的人。」另提到：「這次攀登既令人興奮，也引發了人們對在直播中進行如此高風險嘗試的倫理問題的擔憂。」

《紐約郵報》引用報導，霍諾德攀爬101也出現台灣國旗畫面。（翻攝自《紐約郵報》網站）

由於《紐約郵報》引述報導中，也選用了《美聯社》拍攝的霍諾德攀爬過程中，台灣的國旗飄揚畫面，讓台灣再次出現在美國主流媒體上，引發關注。

