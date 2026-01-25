《尋秦記》秦王來台灣出巡！林峯被刁民拱「快罵我」：都拖出去斬

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《尋秦記》在香港票房突破8000萬港幣（約台幣3.2億），「秦王」林峯今天（25日）來台灣出巡，於台北、台中與影迷見面，他在上午受訪，笑說最近粉絲都很M，「都想叫我說『放肆！』但我都說拖出去斬！」

好久沒來台灣，林峯回憶起上一次是在結婚前來台，跟太太一起到高雄、墾丁玩，結果當時還遇上颱風，本來旅館建議他們取消訂房，但林峯笑說：「來都來了！」還是照舊進行婚前旅行，夫妻倆淋著雨、騎機車，讓他直呼很浪漫。

林峯來台灣宣傳《尋秦記》，親和力十足。（華映娛樂提供）

雖然林峯稱自己是個「普通百姓」，沒人認出來，不過他在台灣的7場影人場全部秒殺。林峯表示很感謝，最感謝的是老闆古天樂，「有了他，《尋秦記》才會在台灣這邊獲得關注，雖然時間比較趕，我明天就要回香港。」其實林峯昨天深夜才到台灣，沒時間出門打牙祭，只好叫飯店的牛肉麵。

電影《尋秦記》是25年前電視劇的續集，林峯被公認是改變最多的演員，林峯笑說：「鬍子都長了！」其實剛好與電影的設定有關，「演員與電影的時空，也是10、20年後的事情，老闆（古天樂）有說過，就想跟我們演員生活上的經驗一樣，經過十幾年之後，再次演一個角色之後，外在形象上、內心已經有那個感覺。」

《尋秦記》「秦王」林峯拿著「接收器」來台灣。（華映娛樂提供）

網路瘋傳他25年前演秦王時的「嬰兒肥」照片，林峯完全不介意，笑說：「很好玩啊，網路語言，這些東西經過二創、三創，現在還在創作有點瘋了，不可思議，在網上很多，包括《天命最高》的各種語言、AI等各種版本。」被問到最近他也在Threads上與網友互動，林峯表示自己比較常潛水看大家的發文，「我打字不多，但我老闆很積極，大家都知道他話很多，很喜歡跟大家互動。」

林峯與古天樂合作的第一部作品就是《尋秦記》，從此開啟長達25年的緣分，戲裡戲外都是師徒。林峯表示，古天樂是他的人生導師，古天樂在片場身兼多個職位，辛苦他看在眼裡，戲外林峯也非常相信古天樂，有事情會去諮詢他，偶爾也會約古天樂一起吃個飯，就是希望他能在工作之餘放鬆。

《尋秦記》林峯笑說，他比古天樂還要熟台灣。（華映娛樂提供）

被問到是否會覺得表情嚴肅的古天樂很嚴肅？林峯腦筋動很快，回應「應該是可敬」，他坦言以前剛入行的時候真的會害怕他，現在他覺得古天樂是個很好的老闆、大哥，「我看到他的用心熱忱，其實更多的是尊敬。」

林峯憑藉著電影《九龍城寨之圍城》在前年入圍香港金像獎影帝，這也是他第一次參加香港金像獎，林峯有感而發：「有媒體問我有沒有目標，我的目標就是希望以後每年都有機會可以出席。」聽聞這次《尋秦記》的表現也被大讚演技進步，林峯表示光是聽到就已經很開心，這是身為演員最大的滿足感，「做娛樂就是要娛樂觀眾，觀眾得到該有的心情，感覺我們完成應有的責任。」

他透露，目前已經正在拍攝電影，過完農曆新年就要開始地獄式訓練，準備3月中的《九龍城寨之圍城》續集，校說要學習「被打」的技能，這次要更能扛打。他也強調：「古天樂身體非常、非常好，《九龍城寨之圍城》還要繼續打。」《尋秦記》在台上映中。

