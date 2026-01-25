自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《尋秦記》秦王來台灣出巡！林峯被刁民拱「快罵我」：都拖出去斬

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《尋秦記》在香港票房突破8000萬港幣（約台幣3.2億），「秦王」林峯今天（25日）來台灣出巡，於台北、台中與影迷見面，他在上午受訪，笑說最近粉絲都很M，「都想叫我說『放肆！』但我都說拖出去斬！」

好久沒來台灣，林峯回憶起上一次是在結婚前來台，跟太太一起到高雄、墾丁玩，結果當時還遇上颱風，本來旅館建議他們取消訂房，但林峯笑說：「來都來了！」還是照舊進行婚前旅行，夫妻倆淋著雨、騎機車，讓他直呼很浪漫。

林峯來台灣宣傳《尋秦記》，親和力十足。（華映娛樂提供）林峯來台灣宣傳《尋秦記》，親和力十足。（華映娛樂提供）

雖然林峯稱自己是個「普通百姓」，沒人認出來，不過他在台灣的7場影人場全部秒殺。林峯表示很感謝，最感謝的是老闆古天樂，「有了他，《尋秦記》才會在台灣這邊獲得關注，雖然時間比較趕，我明天就要回香港。」其實林峯昨天深夜才到台灣，沒時間出門打牙祭，只好叫飯店的牛肉麵。

電影《尋秦記》是25年前電視劇的續集，林峯被公認是改變最多的演員，林峯笑說：「鬍子都長了！」其實剛好與電影的設定有關，「演員與電影的時空，也是10、20年後的事情，老闆（古天樂）有說過，就想跟我們演員生活上的經驗一樣，經過十幾年之後，再次演一個角色之後，外在形象上、內心已經有那個感覺。」

《尋秦記》「秦王」林峯拿著「接收器」來台灣。（華映娛樂提供）《尋秦記》「秦王」林峯拿著「接收器」來台灣。（華映娛樂提供）

網路瘋傳他25年前演秦王時的「嬰兒肥」照片，林峯完全不介意，笑說：「很好玩啊，網路語言，這些東西經過二創、三創，現在還在創作有點瘋了，不可思議，在網上很多，包括《天命最高》的各種語言、AI等各種版本。」被問到最近他也在Threads上與網友互動，林峯表示自己比較常潛水看大家的發文，「我打字不多，但我老闆很積極，大家都知道他話很多，很喜歡跟大家互動。」

林峯與古天樂合作的第一部作品就是《尋秦記》，從此開啟長達25年的緣分，戲裡戲外都是師徒。林峯表示，古天樂是他的人生導師，古天樂在片場身兼多個職位，辛苦他看在眼裡，戲外林峯也非常相信古天樂，有事情會去諮詢他，偶爾也會約古天樂一起吃個飯，就是希望他能在工作之餘放鬆。

《尋秦記》林峯笑說，他比古天樂還要熟台灣。（華映娛樂提供）《尋秦記》林峯笑說，他比古天樂還要熟台灣。（華映娛樂提供）

被問到是否會覺得表情嚴肅的古天樂很嚴肅？林峯腦筋動很快，回應「應該是可敬」，他坦言以前剛入行的時候真的會害怕他，現在他覺得古天樂是個很好的老闆、大哥，「我看到他的用心熱忱，其實更多的是尊敬。」

林峯憑藉著電影《九龍城寨之圍城》在前年入圍香港金像獎影帝，這也是他第一次參加香港金像獎，林峯有感而發：「有媒體問我有沒有目標，我的目標就是希望以後每年都有機會可以出席。」聽聞這次《尋秦記》的表現也被大讚演技進步，林峯表示光是聽到就已經很開心，這是身為演員最大的滿足感，「做娛樂就是要娛樂觀眾，觀眾得到該有的心情，感覺我們完成應有的責任。」

他透露，目前已經正在拍攝電影，過完農曆新年就要開始地獄式訓練，準備3月中的《九龍城寨之圍城》續集，校說要學習「被打」的技能，這次要更能扛打。他也強調：「古天樂身體非常、非常好，《九龍城寨之圍城》還要繼續打。」《尋秦記》在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中