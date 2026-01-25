全世界看霍諾德爬101玩命 老婆幽默一句氣氛解鎖

〔記者鍾志均／台北報導〕今早全世界目光盯著徒手攀上「台北101」的男人、艾力克斯霍諾德，然而在他背後，還有個同樣撐住全場情緒的人、他的老婆桑妮；在霍諾德完成歷史性攀登後的記者會上，話題多次轉向「愛妻視角」，融化全場媒體和工作人員。

主持人Elle Duncan問到，桑妮是否曾成為霍諾德的「阻力」時，桑妮毫不粉飾太平說：「有些提案，確實沒那麼適合已經成家的男人。」但她也立刻補上一句重點，「但這不是阻止，而是一起討論、一起決定。」

艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101。（記者潘少棠攝）

桑妮形容和老公霍諾德的相處模式是夥伴關係：「我們會把整個家庭一起拉進來討論。身為妻子，我選擇支持、鼓勵，而不是阻擋他。」更選擇在訓練過程中陪伴、打氣、穩住情緒，「不論發生什麼事，我都會站在他旁邊，保持正向。」

桑妮也分享，這份支持並非單向付出，「我在工作時，他也是這樣支持我。」一番發言閃瞎眾人。

談到外界對霍諾德的刻板印象，桑妮點出關鍵差異：「如果你沒真正看過他攀岩，很容易誤會他。」她形容，實際參與其中後，看到的不是冷靜到近乎危險的極限機器，而是一個享受過程、帶著童心玩樂感的人。

有趣的是，桑妮在現場感受到群眾的支持與能量，替他加油、想分擔緊張，但也忍不住幽默笑說：「很高興爬101的人不是我。」

