讓世界看到台灣！天氣風險揭「霍諾德攻頂101」幕後氣象布局

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由獨攀傳奇霍諾德（Alex Honnold）原定昨（24）日上午徒手攀登台北101，因天候不佳臨時延期，改於今（25）日上午登場。最終他耗時91分鐘，成功登上508公尺高的台北101樓頂，完成史無前例壯舉。民間氣象公司「天氣風險」便透露，這場挑戰背後其實早已縝密規畫，總部位於英國的製片公司一個月前便主動聯繫，密切掌握原定日期與備援日期的天氣變化。

天氣風險在臉書發文指出，正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。

天氣風險強調，為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要。不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。

​天氣風險說，經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現，「謝謝Alex、Netflix、台北101和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動」。

