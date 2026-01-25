霍諾德攀爬101 蔣萬安緊盯手機關心

〔記者何玉華／台北報導〕傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold ）今（25）天早上成功攀登101，整個過程讓在現場關心以及透過直播觀看的民眾都緊張不已，台北市長蔣萬安在臉書發文表達敬佩，恭喜霍諾德寫下歷史，也讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！

從蔣萬安分享的照片可看出他疑似在外用餐，仍用手機關心著霍諾德攀爬101的過程；他表示，捏著一把冷汗觀看霍諾德的攀爬過程，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

台北市長蔣萬安透過手機觀看霍諾德攀爬臺北101的過程。（截圖自蔣萬安臉書）

蔣萬安表示，感謝臺北101邀請霍諾德，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位。而為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

蔣萬安說，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，他謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情，恭喜霍諾德寫下歷史，也讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！

