娛樂 電影

跟隨明星暢遊北海岸 熱映電影《啵me之我的青春住了鬼》在這取景

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市北海岸擁有一望無際的絕美海景，也是許多影視劇組取景首選之地，近期上映的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》就在北海岸拍攝，其他熱門電影包括《月老》、《進行曲》，曾分別在瑞芳區海濱社區籃球場、石門老梅社區取景，新北市府推薦民眾走訪經典場景，一邊追電影、一邊看海。

近期熱映的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，在新北市石門區麟山鼻海岸拍攝。（圖擷取自「我的新北市」）近期熱映的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，在新北市石門區麟山鼻海岸拍攝。（圖擷取自「我的新北市」）

新北市政府官方臉書「我的新北市」彙整在北海岸拍攝的影視作品，熱映中的《啵me之我的青春住了鬼》，取景於石門區麟山鼻沙灘，有「台灣最北端的美麗鼻尖」之稱，由美麗海灘及步道圍繞，觀景平台可將富貴角至白沙灣的海岸美景盡收眼底，一旁還有棧道可通往海灘，讓民眾近距離賞海。

青春勵志電影《進行曲》在新北市石門區老梅社區拍攝。（圖擷取自「我的新北市」）青春勵志電影《進行曲》在新北市石門區老梅社區拍攝。（圖擷取自「我的新北市」）

「我的新北市」表示，電影《刻在你心底的名字》描繪2名大男孩遊走在友誼、愛慕之間的深刻情感，在臨海電話亭的襯托下，造就令人難忘的經典畫面，取景地正是十八王公候車亭。此外，淡金公路上還有多座媲美日本看海車站的特色公車亭，向來是熱門打卡景點

電影《刻在你心底的名字》曾在十八王公候車亭取景。（圖擷取自「我的新北市」）電影《刻在你心底的名字》曾在十八王公候車亭取景。（圖擷取自「我的新北市」）

改編自建中樂旗聯隊的青春勵志電影《進行曲》，片中少年們追逐夢想的畫面，取景於濱海聚落老梅社區，結合傳統漁村風情與文化創意，鄰近美麗寧靜的沙灘，周邊景點包含風箏公園、富貴角燈塔等，還有知名的季節限定美景「老梅綠石槽」，每年吸引大批遊客前往觀賞。

電影《月老》曾在新北市瑞芳區海濱社區籃球場取景。（圖擷取自「我的新北市」）電影《月老》曾在新北市瑞芳區海濱社區籃球場取景。（圖擷取自「我的新北市」）

另外，電影《月老》開頭時主角在雷擊中穿越生死的震撼場面，取景地就在瑞芳濱海社區籃球場，雖然現實中沒有片中那棵關鍵大樹，但此處保留安靜的小鎮氛圍，抬頭就能遠望海景，別有一番靜謐感受。

