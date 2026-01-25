自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊貴媚紅腫現身送別 寇世勳李天柱梁修身齊聚送趙學煌最後一程

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌10日辭世，享壽69歲。今（25日）於台北懷愛館舉辦追思會彌撒，結束後隨即火化，下午3點植葬，長眠於富德詠愛園。

趙學煌生前的好友楊貴媚雙眼紅腫現身送別，寇世勳與兒子寇世勳、王淑娟、張永正、翁家明、李亞明、梁修身、李天柱等人到場致意。

趙學煌追思會彌撒。（記者王文麟攝）趙學煌追思會彌撒。（記者王文麟攝）

資深演員趙學煌一生戲如人生，從花系列、瓊瑤劇《鬼丈夫》的熟面孔，到2005年受梁修身邀請，在《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親一角，細膩又沉穩的表現，讓他一舉入圍金鐘戲王，也成了演藝生涯的重要里程碑。

趙學煌追思會彌撒，左為楊貴媚，右為寇世勳。（記者王文麟攝）趙學煌追思會彌撒，左為楊貴媚，右為寇世勳。（記者王文麟攝）

只是，這份深度演技，背後其實藏著他親身走過的痛。趙學煌曾回憶，2000年在北京拍戲途中，為了閃避路人，車輛打滑撞上分隔島，人生就此急轉彎，行動能力大受影響。最煎熬的第一年，他陷入前所未有的低潮，甚至出現輕生念頭，「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空」，字字都是無聲的崩潰。

趙學煌追思會彌撒，李天柱。（記者王文麟攝）趙學煌追思會彌撒，李天柱。（記者王文麟攝）

命運的考驗還沒停。《再見，忠貞二村》拍攝期間，他因長時間久坐導致褥瘡感染，一住院就是4個半月，還一度出現幻聽、幻覺，醫學上稱為「譫妄」，身心狀況幾乎到達臨界點。回頭看那段日子，趙學煌坦言自己曾把怨氣丟向最親近的人，「我曾經恨過她，因為在我低潮時，她老罵我，我心想，妳怎能這樣對我呢？」沒想到妻子蔡秋蓉一句話點醒了他：「我不能跟你一樣跌進谷底啊，那還得了？」簡單卻堅定，成了撐住這個家的力量。

趙學煌追思會彌撒，梁修身。（記者王文麟攝）趙學煌追思會彌撒，梁修身。（記者王文麟攝）

晚年的趙學煌在家持續復健，生活起居幾乎全靠妻子照料，雖然嗅覺、視力已不如從前，但整體健康反而比車禍前更穩定。他也感性地說過：「沒有她，真不知我現在會成什麼子？」兩個女兒一個攻讀研究所、一個投入職場，成了他最大的驕傲與安慰。

從中視基本歌星考試踏入演藝圈，1980年以《摘星夢》出道，與初戀蔡秋蓉攜手走過大半輩子，趙學煌的人生經歷過巨變、低谷與重生，卻始終用堅強與幽默回應命運。戲落幕了，但他留下的，不只是角色，還有一段令人敬佩的生命故事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中