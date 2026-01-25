楊貴媚紅腫現身送別 寇世勳李天柱梁修身齊聚送趙學煌最後一程

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌10日辭世，享壽69歲。今（25日）於台北懷愛館舉辦追思會彌撒，結束後隨即火化，下午3點植葬，長眠於富德詠愛園。

趙學煌生前的好友楊貴媚雙眼紅腫現身送別，寇世勳與兒子寇世勳、王淑娟、張永正、翁家明、李亞明、梁修身、李天柱等人到場致意。

趙學煌追思會彌撒。（記者王文麟攝）

資深演員趙學煌一生戲如人生，從花系列、瓊瑤劇《鬼丈夫》的熟面孔，到2005年受梁修身邀請，在《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親一角，細膩又沉穩的表現，讓他一舉入圍金鐘戲王，也成了演藝生涯的重要里程碑。

趙學煌追思會彌撒，左為楊貴媚，右為寇世勳。（記者王文麟攝）

只是，這份深度演技，背後其實藏著他親身走過的痛。趙學煌曾回憶，2000年在北京拍戲途中，為了閃避路人，車輛打滑撞上分隔島，人生就此急轉彎，行動能力大受影響。最煎熬的第一年，他陷入前所未有的低潮，甚至出現輕生念頭，「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空」，字字都是無聲的崩潰。

趙學煌追思會彌撒，李天柱。（記者王文麟攝）

命運的考驗還沒停。《再見，忠貞二村》拍攝期間，他因長時間久坐導致褥瘡感染，一住院就是4個半月，還一度出現幻聽、幻覺，醫學上稱為「譫妄」，身心狀況幾乎到達臨界點。回頭看那段日子，趙學煌坦言自己曾把怨氣丟向最親近的人，「我曾經恨過她，因為在我低潮時，她老罵我，我心想，妳怎能這樣對我呢？」沒想到妻子蔡秋蓉一句話點醒了他：「我不能跟你一樣跌進谷底啊，那還得了？」簡單卻堅定，成了撐住這個家的力量。

趙學煌追思會彌撒，梁修身。（記者王文麟攝）

晚年的趙學煌在家持續復健，生活起居幾乎全靠妻子照料，雖然嗅覺、視力已不如從前，但整體健康反而比車禍前更穩定。他也感性地說過：「沒有她，真不知我現在會成什麼子？」兩個女兒一個攻讀研究所、一個投入職場，成了他最大的驕傲與安慰。

從中視基本歌星考試踏入演藝圈，1980年以《摘星夢》出道，與初戀蔡秋蓉攜手走過大半輩子，趙學煌的人生經歷過巨變、低谷與重生，卻始終用堅強與幽默回應命運。戲落幕了，但他留下的，不只是角色，還有一段令人敬佩的生命故事。

