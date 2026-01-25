霍諾德完美登頂101 田馥甄喊RESPECT！阿信感動「淚眼汪汪」

艾力克斯霍諾德登頂台北101，拿出手機自拍。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在眾所期待下，今（25日）花費91分鐘完成赤手攀爬台北101大挑戰，除了民眾關切，不少藝人也同樣被他的精神感動，金曲歌后田馥甄看完直呼「RESPECT！」五月天主唱阿信也很關切霍諾德的壯舉，看他登頂，阿信也隨即在社群表達心情。

田馥甄大讚霍諾德是「LEGEND」。（翻攝自IG）

原本霍諾德昨天就要攀爬101，但最後因天氣因素先取消，改成今天上午進行，而昨天田馥甄就先在社群貼出101照片，並寫道：「祝明天雲開霧散，風和日麗，平安順利。」今天看到霍諾德成功登頂101，田馥甄再次感動在社群限動分享一張霍諾德站在101頂端的照片，並寫下「LEGEND（傳奇）」，另也寫下「RESPECT！」向他致敬。

田馥甄也關心霍諾德攀爬101。（翻攝自IG）

阿信看完霍諾德攀登101，以貼圖表達心情。（翻攝自Threads）

阿信也同樣關注霍諾德攀爬101大事，昨天原本等待看直播，後來知道取消，阿信在社群發文：「安全第一！」今天看到霍諾德登頂，阿信放上一個「淚眼汪汪」貼圖，表達心中的感動，網友也留言回應阿信，直呼：「太強了！很感動！」也一一交流觀看時的緊張心情。

