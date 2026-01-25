霍諾德徒手登頂 秀經典「空手道踢」技巧橫跨101W角

艾力克斯霍諾德今成功完成無繩徒手登頂台北101，在攀登途中，他重演攀登酋長岩時的經典「空手道踢」技巧橫越101W角。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國攀岩猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25日）耗時1小時31分鐘成功完成無繩徒手登頂台北101，創下歷史，在攀登途中，他重演攀登酋長岩時的經典「空手道踢」技巧。

艾力克斯霍諾德無繩徒手登頂台北101，僅耗時1小時31分鐘，101建築四角為了擾亂氣流，避免風與建築物共振而造成晃動，而刻意設計成W狀，艾力克斯霍諾德為了橫跨，在攀登過程中，兩腳大跨步橫跨兩邊窗戶，極似他徒手攀登酋長岩時的經典「空手道踢」攀登技巧。

2017年6月3日，艾力克斯霍諾德耗費3小時56分，徒手登上優勝美地國家公園900多公尺高的酋長岩，其中在約700公尺的高度有一段被稱為「抱石難題」（The Bouldering Problem）的路段。

那段岩壁有一大片突出的拱形岩石，必須在這裡著力點非常少的地方做橫向移動，是霍諾德認為攀登酋長岩最困難的一段，他向左橫跨大約1.5公尺，像空手道側踢那樣把左腳撐在側面狹窄的石邊上，然後藉著短暫的支撐力，瞬間把重心向左移位到下一個幾乎無法觸碰到的攀附點，成為一段經典的攀登畫面。

