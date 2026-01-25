自由電子報
娛樂 電影

《唐伯虎點秋香》男星 首揭《天龍八部》明星老婆結婚47年無法生育原因

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲的香港男星陳百祥，曾演過《上海灘》、《唐伯虎點秋香》等眾多電視、電影作品，是港片知名綠葉、喜劇明星，他和藝人老婆黃杏秀結婚47年，但膝下無子，近日他也談到老婆始終無法生育原因，網友看了也覺得心疼。

黃杏秀早年拍過很多電視電影作品。（翻攝自微博）黃杏秀早年拍過很多電視電影作品。（翻攝自微博）

69歲的黃杏秀曾在代表作品《天龍八部》飾演「鍾靈」角色，另外也演出過《黃飛鴻》、《阮玲玉》等眾多影視作品，她和陳百祥結婚後始終沒生孩子，最近老公在節目中受訪談到這件事，才知道早年她拍戲受傷，造成嚴重影響。

黃杏秀擁有很多代表作品。（翻攝自微博）黃杏秀擁有很多代表作品。（翻攝自微博）

陳百祥談到，老婆早年在拍攝《十三妹》期間意外受傷，但因當時的醫療條件有限遭遇誤診，拖延治療造成病情惡化，最後因嚴重腹膜炎動了大型手術，肚子裡很多器官都切除了，也造成她再也沒有生育能力。

陳百祥（右）透露老婆黃杏秀早年因拍戲受傷，造成無法生育。（翻攝自微博）陳百祥（右）透露老婆黃杏秀早年因拍戲受傷，造成無法生育。（翻攝自微博）

在黃杏秀術後復原期間，陳百祥自己學會了煲湯給老婆喝，另外也會去買老婆愛吃的甜點，以真摯情感支持並照顧老婆，這讓不少網友感動。儘管兩人沒有小孩，但彼此扶攜至今，夫妻感情還是甜蜜。

