霍諾德完攀101 賴清德大呼感動：讓世界看見熱情美麗的台灣

〔記者陳昀／台北報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉，總統賴清德表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動；賴也PO出過去自己玩飛天盪鞦韆的照片說，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。

霍諾德在國旗飄揚下輕鬆攀爬101。（記者鍾志均攝）

賴清德指出，今天早上有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。

賴清德貼出自己多年前玩飛天盪鞦韆的陳年梗圖回覆，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。（圖擷取自賴清德Threads）

賴清德表示，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

賴清德說，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。真的讓人很感動！

蔡英文在賴清德發文下回覆「你手沒冒汗嗎？」沒想到賴清德竟然貼出多年前自己玩飛天盪鞦韆的照片回覆「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」，陳年梗圖讓網友哈哈大笑。

