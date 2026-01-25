自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德完攀101 賴清德大呼感動：讓世界看見熱情美麗的台灣

〔記者陳昀／台北報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉，總統賴清德表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動；賴也PO出過去自己玩飛天盪鞦韆的照片說，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。

霍諾德在國旗飄揚下輕鬆攀爬101。（記者鍾志均攝）霍諾德在國旗飄揚下輕鬆攀爬101。（記者鍾志均攝）

賴清德指出，今天早上有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。

賴清德貼出自己多年前玩飛天盪鞦韆的陳年梗圖回覆，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。（圖擷取自賴清德Threads）賴清德貼出自己多年前玩飛天盪鞦韆的陳年梗圖回覆，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。（圖擷取自賴清德Threads）

賴清德表示，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

賴清德說，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。真的讓人很感動！

蔡英文在賴清德發文下回覆「你手沒冒汗嗎？」沒想到賴清德竟然貼出多年前自己玩飛天盪鞦韆的照片回覆「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」，陳年梗圖讓網友哈哈大笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中