娛樂 最新消息

霍諾德完攀101 蔡英文：正如台灣走向世界的勇氣

〔記者陳昀／台北報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天完成徒手攀登台北101的歷史性創舉，前總統蔡英文在臉書發文表示，這場挑戰讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮，以及願與國際連結、與世界分享的熱情與自信，Alex的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。

蔡英文指出，經過無數的日常準備，與專業的嚴謹評估，恭喜Alex完成徒手攀爬台北101的歷史性創舉，相信在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻。

霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）

蔡英文表示，這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了Alex的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文說，「感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝賈永婕董事長與台北101團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。Alex的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事」。

