61歲張曼玉驚人凍齡曝光 被疑曾做醫美

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲金馬影后張曼玉淡出影壇多年，過著半隱居生活，去年開設小紅書帳號與粉絲分享在法國波爾多（Bordeaux）田園日常。近日她再度更新影片，展示洗盡鉛華、享受簡樸農家樂的真實另一面，最新狀態意外掀起熱烈討論，有網友指她「嘴部比之前自然」，質疑她曾做過醫美。

在最新發布「Bordeaux Diaries - Picking Figs」影片中，張曼玉身穿黑色連帽風褸、牛仔襯衫搭配軍綠色長褲，一身樸實無華裝扮，在微雨中興致勃勃採摘新鮮無花果。影片中她皮膚緊緻，雖已年屆61仍精神飽滿，笑容燦爛，流露滿足感和少女般雀躍，相當享受田園生活。

張曼玉一邊採摘，一邊對著鏡頭分享：「這個我會回家做果醬」、「做農夫真辛苦！」為了摘到高處果實，她更搬來梯子，爬上爬下，所有工作親力親為，笑說因為無花果「自然就很甜」，所以做果醬時「不需要放太多糖」，整個人像是發自內心的快樂。

張曼玉凍齡狀態讓不少網友驚嘆，認為她即使年過花甲，風采依然，但有眼尖網友留言指她「嘴部比之前自然多了」，暗示她可能因醫美而顯得稍為僵硬的面部表情，但這段留言今（25）日一早已刪除。

