走出綠帽陰霾！范姜彥豐復工介入「情感戰局」 一出手就攪亂全場

導演江金霖領軍，《她的手，我想牽》開鏡儀式。（原來娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕范姜彥豐去年點名前妻「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，三角關係引發外界熱議。粿粿、王子一路神隱，范姜彥豐則逐漸復工，近來更與陳敬宣、李京恬及「啦啦隊女神」林岱縈及瑟七接下GL豎屏劇《她的手，我想牽》的演出。

瑟七（左）在《她的手，我想牽》與范姜彥豐（右）有精彩演出。（原來娛樂提供）

《她的手，我想牽》以女性情感為敘事核心，透過陳敬宣、林岱縈、瑟七角色之間的情感牽動，細膩描繪在創傷面前，人們選擇守護或直面的不同方式。范姜彥豐飾演的「林皓宇」，角色設定極具重量，帶著難以言說的過去強勢介入陳敬宣的生活，是一個穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物，與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲，不僅牽動情感線走向，也成為推動劇情發展的重要力量。

請繼續往下閱讀...

陳敬宣（左）、林岱縈（右）在《她的手，我想牽》有精彩表現。（原來娛樂提供）

豎屏劇《她的手，我想牽》 由監製江金霖全面掌舵作品風格與敘事節奏，並攜手資深製作人王振維，以及林美華、丁冠傑等製作團隊共同完成整體製作。江金霖曾以電影《等一個人咖啡》創下台灣上映6天票房即突破1億元、最終累積2.6億元的亮眼成績，並榮獲第34屆香港電影金像獎「最佳兩岸華語電影」競賽片肯定，成績與口碑兼具。此次由他擔任監製，將電影製作的敘事邏輯、影像美學與節奏控制完整導入豎屏劇製作，為台灣豎屏劇新市場建立更具完成度的內容標準，他說：「我們希望創造出一個能讓更多演員展示自我的新賽道。」

范姜彥豐（左）、李京恬演出《她的手，我想牽》。（原來娛樂提供）

江金霖在開鏡儀式上分享初衷，他表示，豎屏劇能讓演員展現更具爆發力與互動感的表演狀態，也期待透過這樣的形式，發掘更多兼具潛力與實力的新秀，為產業注入更加多元的樣貌。

瑟七（左）、陳敬宣（右）在《她的手，我想牽》有精彩對手戲。（原來娛樂提供）

隨著正式開機，演員陣容成為開鏡現場關注焦點。除了范姜彥豐、陳敬宣、李京恬 等實力派演員所帶來的戲劇厚度之外，林岱縈與瑟七此次以「啦啦隊女神」身分跨界挑戰豎屏劇演出，也為作品注入高度娛樂話題性，展現影視文化與運動產業之間的跨界交流。監製江金霖也表示，希望透過豎屏劇這樣貼近觀眾的觀看形式，讓表演回到情感與角色本身，創造更多被看見的可能。

陳敬宣參與演出《她的手，我想牽》。（原來娛樂提供）

故事背景設定於充滿溫暖氛圍的「Ali咖啡館」，店長語晴（陳敬宣飾演），夾在以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈飾演），以及引導她直面內心的畫家若熙（瑟七飾演）之間，情感逐步拉鋸；而隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐飾演）出現，原本平靜的生活被打破，也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」之間的核心對照。

范姜彥豐（右起）、陳敬宣、林岱縈、瑟七出席《她的手，我想牽》開鏡儀式。（翻攝自藝維克娛樂臉書）

隨著豎屏劇重量級系列計畫 正式啟動，團隊也展現長期佈局臺灣豎屏劇市場的企圖心，結合高規格製作、題材深度與人氣卡司，為豎屏劇內容開創更多可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法