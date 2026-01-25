霍諾德攀101全民關注！蔡英文的英文加油提振士氣 蔡詩芸同喊話

霍諾德挑戰攀101，前總統蔡英文發文打氣。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德今（25日）已開始攀爬台北101，目前一切順利，不只上千民眾前往現場幫他加油打氣，許多名人、藝人也關注這次的攀爬挑戰，前總統蔡英文在社群以英文喊出：「GO！Alex！」也提振人心，網友笑稱，蔡英文的英文鼓勵，一定更有力量。

蔡詩芸在社群分享霍諾德攀101的影片。（翻攝自IG）

事實上有網友發現，昨天蔡英文就曾在社群發文為霍諾德加油，不過昨天天氣不作美，為了安全顧慮，最後宣布取消並延至今天上午正式進行，蔡英文之後也刪除發文，今天則再次喊話為霍諾德加油。

蔡詩芸也關注霍諾德攀101。（翻攝自IG）

艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101。（記者陳逸寬攝）

另外歌手蔡詩芸同樣也在社群為霍諾德打氣，喊出：「Go Alex！加油！」並附上高舉手臂的貼圖，她並附上遠拍101影片，再拉近可看到穿紅衣的霍諾德攀爬101，網友大讚：「妳的視野鏡頭也太好了。」許多網友也直呼看得心驚膽顫，並紛紛留言一起為霍諾德加油。

