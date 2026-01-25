王心凌巡演落幕走不出來 孫德榮秀「父女裝」大讚美麗

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌昨（24日）晚在小巨蛋完成第79場「SUGAR HIGH 2.0世界巡演」，這套巡演也正式落幕，不只歌迷不捨，今天凌晨她也在演出結束後談到自己心情，直呼走不出來。

王心凌巡演雖落幕，但她覺得心還走不出來。（翻攝自臉書）

忙完巡演，王心凌談到：「唱到最終站的，現在是1/25凌晨，明明人已經走下台了，可是心還留在那裡。」她又提到：「那些聲音、那些臉、那些你們抬頭看著我的瞬間，一直不肯散。我現在還走不出來。也不太想走出來。我喜歡這份餘溫，它提醒著我，我們曾經一起創造過多麼耀眼的時刻。」

接著王心凌說：「甜蜜不會消失，它會結晶成更純粹的模樣。在那裡，只需要相認的頻率。」她也發表一份給歌迷的公開信談到：「這 855 天，我們在Sugar Land裡蓋了一座屬於我們的樂園。今晚，要先休息一下了。我感覺到的不是遺憾，是一種『圓滿』。」

孫德榮（左）笑稱和王心凌穿「父女裝」，大讚她依舊美麗。（翻攝自臉書）

另外，曾帶過王心凌的孫德榮，也去看了王心凌演唱會，事後分享合照談到：「心凌依舊美麗，我們穿了父女裝，妳一定要健康美麗。」事實上王心凌前晚首場孫德榮也有去看，當晚王心凌的「夢幻飛天糖罐子」發生機械故障，孫德榮看完仍大讚王心凌：「十足精彩的演出，令人感動，表演器材失靈，誠懇道歉，並加碼表演令人感動。」

