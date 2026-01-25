自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王心凌巡演落幕走不出來 孫德榮秀「父女裝」大讚美麗

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌昨（24日）晚在小巨蛋完成第79場「SUGAR HIGH 2.0世界巡演」，這套巡演也正式落幕，不只歌迷不捨，今天凌晨她也在演出結束後談到自己心情，直呼走不出來。

王心凌巡演雖落幕，但她覺得心還走不出來。（翻攝自臉書）王心凌巡演雖落幕，但她覺得心還走不出來。（翻攝自臉書）

忙完巡演，王心凌談到：「唱到最終站的，現在是1/25凌晨，明明人已經走下台了，可是心還留在那裡。」她又提到：「那些聲音、那些臉、那些你們抬頭看著我的瞬間，一直不肯散。我現在還走不出來。也不太想走出來。我喜歡這份餘溫，它提醒著我，我們曾經一起創造過多麼耀眼的時刻。」

接著王心凌說：「甜蜜不會消失，它會結晶成更純粹的模樣。在那裡，只需要相認的頻率。」她也發表一份給歌迷的公開信談到：「這 855 天，我們在Sugar Land裡蓋了一座屬於我們的樂園。今晚，要先休息一下了。我感覺到的不是遺憾，是一種『圓滿』。」

孫德榮（左）笑稱和王心凌穿「父女裝」，大讚她依舊美麗。（翻攝自臉書）孫德榮（左）笑稱和王心凌穿「父女裝」，大讚她依舊美麗。（翻攝自臉書）

另外，曾帶過王心凌的孫德榮，也去看了王心凌演唱會，事後分享合照談到：「心凌依舊美麗，我們穿了父女裝，妳一定要健康美麗。」事實上王心凌前晚首場孫德榮也有去看，當晚王心凌的「夢幻飛天糖罐子」發生機械故障，孫德榮看完仍大讚王心凌：「十足精彩的演出，令人感動，表演器材失靈，誠懇道歉，並加碼表演令人感動。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中