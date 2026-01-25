自由電子報
娛樂 最新消息

禁用行動電源被罵爆北捷道歉 雞排妹提建言「防範於未燃」

禁用行動電源被罵爆北捷道歉 雞排妹提建言「防範於未燃」「雞排妹」鄭家純近來很關心時事新聞。（翻攝自雞排妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行動電源爆炸事件頻傳，台北捷運公司23日宣布進入捷運範圍內時勿使用行動電源，遭質疑是「因噎廢食」。對此，北捷昨道歉強調並非禁用而是呼籲及宣導，希望旅客共同維護公共安全。

北捷表示，23日新聞發布是說明為了維護公眾安全，希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並強調，「並無禁止使用，也不會勸阻或制止。」對於造成外界困擾深感歉意。

今（25）日上午「雞排妹」鄭家純表示，北捷想禁止大家在進捷運後用行動電源，被罵之後改口說只是希望民眾儘量不要使用，她藉臉書發文指出，如果行動電源已經用好幾年，也很常用到一半過熱的話，要記得汰換。

雞排妹接著說，這幾年的行動電源自燃事件確實增加中，最近幾次她搭飛機，航空公司開始禁止大家搭乘時使用行動電源，並且行動電源不能放在上方置物空間，她也舉出自身例子：「去住百年溫泉旅館，他們是在房間裡提供防火袋約20*23cm大小，希望房客要把行動電源放在放火袋裡面。」

透過發文，雞排妹建議經營民宿飯店業者，也可以準備日本溫泉旅館業者在房間裡放防火袋，「防範於未燃。」

相關新聞：禁用行動電源被罵爆 北捷道歉：非禁用、不會勸阻或制止

