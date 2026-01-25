霍諾德現身！101下方千人集結 宜蘭爸帶兒女見證歷史

〔記者鍾志均／台北報導〕今（25）早上 9 點，台北信義區的空氣明顯不太一樣！全球攀岩迷都屏住呼吸，等待「美國攀岩健將」艾力克斯霍諾德正式徒手攀爬台北101，本人約8點25分左右現身，民眾一陣驚呼，攀爬全程由Netflix即時直播。

101周圍擠滿圍觀民眾，目測至少破千人。（記者鍾志均攝）

比起牆面上的霍諾德，地面同樣精彩。

來自宜蘭的許先生，今天成了現場最暖心的存在之一。他帶著一對兒子、女兒，一早5點，天還沒亮就出門。

霍諾德（紅衣）約早上8點25分現身。（記者鍾志均攝）

「昨天看到新聞，晚上立刻補看他的紀錄片，」許先生笑說，還特別叮嚀孩子前一晚要早點睡，「這種畫面，一輩子可能只看到一次。」

現場外國民眾自備應援，寫著「台灣熱愛艾力克斯」。（記者鍾志均攝）

兒子肩上掛著望遠鏡，一邊拍照一邊接受記者拍照，萌問：「要不要比耶？」童言童語，讓周圍觀眾全被融化。

許先生則對著 101 喊話：「希望他可以平安、成功到頂！」

民眾許先生（圖中）帶著一對兒女，一早5點從宜蘭趕來現場，替霍諾德加油。（記者鍾志均攝）

不少民眾直言，這場一定要到現場，「電視之後可以重播，但現場的感覺完全不一樣」，今天天氣幾乎完美，晴朗又乾爽，目測現場聚集近千人。有人自備童軍椅，有人扛著「大砲級」長鏡頭，也有人拿著可愛手寫牌子應援；更多人索性把早餐、咖啡帶來，在信義區草地坐下來，台北 101 直接被當成自家客廳。

國外遊客拿出可愛海報應援。（記者鍾志均攝）

此外，現場不只有台灣觀眾，來自韓文、日文、粵語、西方口音此起彼落，包括韓國、日本、香港，甚至歐美的攀岩迷全都報到。

今天一早不到8點，陸續有民眾到現場卡位。（記者鍾志均攝）

有人說自己就是為了這一刻排假來台，有人則笑說：「這比跨年還值得早起。」

大家抬頭盯著高空，偶爾低頭滑手機確認直播畫面，再同步抬頭對照牆面上的人影，形成一種奇妙的「雙螢觀賽模式」。

