娛樂 最新消息

前主播馬郁雯嫁定李正皓 首鬆口喊「未來的尪」

馬郁雯（左）今（25）日一早以「未來的尪」稱呼李正皓。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯（左）今（25）日一早以「未來的尪」稱呼李正皓。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市中正、萬華選區8席議員歷來藍綠各占4席，現有藍營4席、綠營3席、無黨籍1席，綠營在吳沛憶選上立委後，便空出一席，24日三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的民進黨參選人馬郁雯辦公室正式成立，今（25）日一早，她在臉書發文主動提到男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓，更頭一遭以「未來的尪」稱呼李正皓

馬郁雯透露自參選以來，每天的時間都是極限壓縮，生活當然變得很不一樣，前天多位前輩為她站台，雖然大家老早猜到「專屬神秘嘉賓」就是李正皓，仍讓她感動說：「李正皓一直以來都是耀眼的存在，但他選擇把光留在我身上，選舉過程中，之所以能毫無顧忌地往前衝，放手去做任何事，是因為李正皓對我的支持，從來沒有第二句話，默默且溫暖地在我的身旁。」

不論過去在媒體圈還是華麗轉身踏入政治，馬郁雯表示李正皓對她的支持、愛護沒有改變，更在她決定投入選舉後，親力親為策劃活動、包辦所有她的疑難雜症，真正成為「議員參選人佐」，馬郁雯自認是個非常幸福參選人。

馬郁雯鬆口表示，李正皓是她成為勇敢、堅強模樣時最大的後盾，「我知道他會一直用最溫柔且溫暖的方式陪在我身旁。」

最勁爆的來了，馬郁雯最後竟直白告訴大家：「哇！未來的尪，他就站在我的身旁，陪同我見證過去這超過80天的努力，我會繼續穩定前行，盡最大努力，爭取選民的支持和認同。」她脫口這句話，就是非嫁李正皓了。

台北中正萬華選區現有7名議員，包括國民黨籍吳志剛、應曉薇、郭昭巖與鍾小平4人；無黨籍徐立信；民進黨籍劉耀仁和洪婉臻2人，吳沛憶2022年以選區第3高票連任後高升立委遺留空缺，這次包括新潮流前立委段宜康支持的「揭弊女神」馬郁雯、湧言會力挺的全民運動推廣協會理事長康家瑋、與正國會關係匪淺的「台派戰鬥雞」張銘祐，和民眾黨上屆落選頭吳怡萱都將參選。

