自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

侯佩岑外貌升級撞臉溫嵐？ 主播廖芳潔吐內心話

侯佩岑近照曝光被誤認成宋慧喬，更被逼問是否進行醫美？（組合照，翻攝自小紅書）侯佩岑近照曝光被誤認成宋慧喬，更被逼問是否進行醫美？（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者林南谷／台北報導〕48歲藝人侯佩岑日前藉影片曝光近況，卻被指面容較以往更為精緻，有網友好奇詢問是否進行醫美？更有人錯認韓星宋慧喬，甚至點名撞臉温嵐、伊能靜。

鏡電視主播廖芳潔24日在臉書發文提及此事，表示最近好多人討論侯佩岑進場維修說「變成溫嵐」，她個人認為不像溫嵐，「其次，如果真的有修，我覺得修得滿美的，柔潤又不僵硬，很成功啊！」

溫嵐去年7月開演唱會。（資料照，記者王文麟攝）溫嵐去年7月開演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

廖芳潔也吐實話：「大家都說整型了就不像自己了，但捫心自問，你真的有那麼想要「像自己」嗎？在螢幕後時代，如果能沒有風險地換一張臉，然後更容易獲得想要的一切，你怎麼選？

候佩岑過往被封為「台灣第一美女主播」，近年將事業重心轉往中國發展，如今隨著近況曝光，也意外掀起熱烈討論。

侯佩岑近日在小紅書自勉「新的一年新的啟程」，同時透露自己「有聽大家的話，多多出來工作了！」不僅如此，她還特別註明影片是由化妝老師拍攝。不過影片曝光後，粉絲及網友們皆把目光聚焦在侯佩岑的臉部變化，有人開門見山劈頭就問「是不是做醫美了？」也有人認為可能填充鼻基底、法令紋或蘋果肌，現在與以往相比更加飽滿緊緻。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中