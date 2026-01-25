美廉社1.25億併OK超商 486先生驚語「跳樓清倉大拍賣」

三商家購（2945）23日董事會決議，以現金1.25億元收購來來超商公司（OK便利店）100%股權及相關智慧財產權之買賣契約。（OK提供）

〔記者林南谷／台北報導〕以經營美廉社崛起的三商家購（2945）董事會23日通過以現金1.25億元併購台灣連鎖超商「老四」OKmart（來來超商）100%股權及相關智慧財產權，此舉宣告經營OKmart長達38年的豐群集團，正式退出超商市場。

今（25）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文評論此事，表示此一併購案的價格真便宜，更語不驚人死不休說：「便宜到像是跳樓清倉大拍賣。」坦言1.25億在台北大概只能買一間不錯的新房子，但卻買下全台幾百個據點與門市資產，「這不是『收購』，這比較像『跳樓大拍賣』。」

486先生分析OK的店數下滑是市場事實，美廉社很多店點是在巷子裡，坦白說對多數人來講沒有非去不可的強烈動機跟理由或誘因，至於收購後能否逆轉？486先生認為前提是要有非常強的策略與執行，而且要敢動刀。

他認為用1.25億買到幾百個據點，最大價值不是品牌，是速度，「你自己慢慢找點、談租約、裝潢、辦證照、招人、試營運，全部都要時間跟錢；現在直接接收現成店址與營運資格，這就是最粗暴也最快的擴張方式。」

再者，486先生也分析OK雖然不強，但它終究是一個幾百家店的系統，有既有的門市管理、供應鏈流程、加盟結構與營運經驗，「買下來，至少能快速把版圖補起來，然後看怎麼把後台整合、把效率拉上去。」認為三商家購敢出手，肯定也有自己的盤算與自信。

486先生臉書全文

三商家購 美廉社 只花 1.25 億就買下 OK 超商 100% 股權，網路上大家看法不一。

我先講結論：這價格真是他X的便宜，便宜到向是跳樓清倉大拍賣。

1.25 億在台北大概只能買一間不錯的新房子，但卻買下全台幾百個據點與門市資產，這不是『收購』，這比較像『跳樓大拍賣』。

我常說，合作要看是不是強強聯手。

像 486 跟 LG，就是典型的強強聯手。我舉最近的例子就在幾個月前，去年 10 月我跟 LG 進了 3000 台除濕機，今年 1 月又再進 1800 台，本來我預計可以銷售到春節後，結果現在庫存僅剩 1400 台，搞不好春節前就要開天窗。這種聯手，靠的是原廠實力、供貨能力、品牌力，加上我們的通路與轉單能力，兩邊加起來就是爆發力。

台灣零售市場現在就是三個超級怪物的天下：7-11、全家跟全聯。這三家各自都有強悍到不行的優勢，規模經濟是碾壓式的，議價能力、物流系統、商品開發、會員經營，全部是長年累積的護城河保護傘。更不用說這三家背後的人才，我說真話，在我看來都非常強。

在這種環境下，美廉社也好、OK 也罷，這些年就是艱困選區。

OK 的店數下滑是市場事實，美廉社很多店點是在巷子裡，坦白說，對多數人來講沒有非去不可的強烈動機跟理由或誘因。

所以你要說他們收攏後能逆轉？可以，但前提是要有非常強的策略與執行，而且要敢動刀。只是我不太相信會這樣順利！就算真的挖到幾個怪物級人才，是否能給他們大手大腳揮刀改革的空間我也抱著存疑，因為實務上真的很難。

不過我也不會說三商家購是傻子。人家敢出手，一定算過帳，絕對也是有自信的。

用 1.25 億買到幾百個據點，最大的價值不是品牌，是速度。你自己慢慢找點、談租約、裝潢、辦證照、招人、試營運，全部都要時間跟錢。現在直接接收現成店址與營運資格，這就是最粗暴也最快的擴張方式。

再來，OK 雖然不強，但它終究是一個幾百家店的系統，有既有的門市管理、供應鏈流程、加盟結構與營運經驗。買下來，至少能快速把版圖補起來，然後看怎麼把後台整合、把效率拉上去。

但問題也在這裡。

在我看來，三商家購接下來最大的地雷不是營收，是整合。整合沒做成，虧損不是加法，絕對是乘法。

最怕的是兩套系統、兩派人馬之後能否互補。

採購、倉配、IT、會員、行銷要怎麼整？誰說了算？誰握著手術刀？如果只是表面雙品牌、內部又整不乾淨，就會變成兩套人馬、兩套系統、兩套庫存策略，同一家公司養兩套成本中心。這種情況最恐怖，因為新增店數不等於新增效率，反而是新增管理難度。

如果真的如網路透露的還是維持兩家，那麼三商家購總不就會更忙碌，因為憑空又多了OK這龐大的問題。

而且現在超商真正的競爭點，在我看來根本不是餅乾泡麵伯朗咖啡。超商打的是鮮食、熱食、現煮咖啡、即時補貨的供應鏈節奏。OK 這塊本來就不沒711與全家強，美廉社再把它吃下來，如果沒有能力把配送頻次、鮮食開發、門市動線與人力效率全面升級，那就只是把弱體質擴散到更多店。

說到這，我想到多年前燦坤被電商打得很慘，後來自己做電商的故事，結果某種程度變成自己打自己，最後也沒有真的把優勢打回來。

很多併購或轉型，最大陷阱就是：你以為做了就會變強，但其實只是多了一個更複雜、更花錢的戰場。我這幾年一個功課就是研究燦坤，我還挺有心得的，以後有空再跟大家分享。

所以我也在想，美廉社會不會用美廉社的商品思維去管 OK，結果 OK 失去便利感？還是用超商那套高費用結構去套美廉社，結果美廉社價格競爭力被打壞？又或者搞一個全新第三種模式，兩邊都水土不服？

反正我用電商經營者的角度看這併購，真的是頭殼叭叭叫。因為你忙著整合的同時，7-11、全家、萊爾富一定不會等你，他們會繼續推新品、推服務、推數位化。整合期拖越久，你被磨掉的不是成本，是市場存在感。

以上純粹閒聊，也不代表我唱衰。三商家購敢出手，肯定也有自己的盤算與自信。

年底我們就看兩件事：第一，店數到底是止跌回升還是繼續縮。第二，獲利到底是改善還是更慘。這兩個數字一出來，就知道這次是加分，還是扣分。

也期待他們能拿出漂亮成績單。我覺得他們的後續也是值得大家去觀察，去推演沙盤。

