娛樂 最新消息

中共軍委副主席張又俠落馬 他籲台灣軍購預算快通過

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）2將領遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）2將領遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人民解放軍高層貪腐風暴持續擴大，24日再傳中共中央軍事委員會副主席張又俠，以及軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查。

隨著2人落馬，原本有7名成員的中央軍委，目前僅剩軍委主席習近平與另1名副主席張升民，消息一出受外界高度關注。

律師呂秋遠24日在臉書發文評論表示，張又俠對於台灣人很陌生，「昨天之前，他是中國軍方實力派第一號人物，是中央軍委第一副主席，當然主席是習近平，涉嫌違法違紀，被移送調查，唯一有能力移送他的人，當然是習近平總書記。

發文中，呂秋遠列出10點分析中國重大權力變更，對台灣帶來什麼影響：

1.張又俠的父親是開國上將，家庭背景顯赫。昨天之前，是中國最有權力的軍方領袖，而且有豐富的實戰經驗，曾經打過越戰、駐守西南邊疆，後來調至中央，從2017年以後就是中國軍方的第一人。
2.習近平在就任之初，因為江澤民的軍方勢力還很大（胡錦濤幾乎沒能力影響軍方），因此相當程度仰賴張又俠穩定軍方。
3.習近平開始第三任期以後，積極培養自己人馬，例如苗華，但是這些人都因為「貪腐」，挨整下台。習近平無法完整控制軍方，必須輾轉透過張又俠。因此，民間與某些學者一直認為，只有張又俠才能制衡習近平，甚至不時傳出只有張又俠才可以藉由軍方政變架空習近平。
4.張又俠對台灣政策非常強硬，但僅止於口頭威嚇。實際上，因為他具有實戰經驗，因此知道攻打台灣非常困難，幾乎不可行，這點與習近平的想法完全不同，畢竟習近平想要在他150歲壽辰前完成統一大業。
5.向來，中國想要清洗高層人士，就會以反貪腐、生活作風不良為理由，逮捕審判這個人。但實際上這根本不是重點，因為中共的貪腐程度，特別是軍方，舉世皆知。要動你，這就是理由，跟對人，這就不是問題。類似台灣人說的，有關係就沒關係。
6.張又俠被立案調查的原因，目前中共中央公布的消息是「嚴重違法違紀」，看來應該是政治作風問題，不是貪腐問題。什麼叫作政治作風呢？
就是，張又俠沒有團結在以習近平為首的黨中央之下，搞派系、搞小團體，因此政治忠誠有很大的問題。當然，這也有可能是因為，太多謠傳都是張又俠要推翻習近平，這當然會讓習近平很不好受。
7.今天一次清洗掉張又俠與總參謀長劉振立，意味著掌控中國軍方的最高領導機關，中央軍事委員會已經幾乎全軍覆滅，習近平終於將軍權全部直接收歸在自己手上，往後他可以在名義上完全指揮軍方，也不會有人反抗他的決策。
不過，那只是名義上，實質上習近平能不能完全掌握軍方，還不知道，因為他先前任用的高層，也被張又俠清洗掉。軍方現在夠資歷、有輩分的大老、實權人物，幾乎都不存在了。應該說群龍無首比較實際。
8.目前中國的軍方要職，上將缺幾乎都空了，被習近平或張又俠清洗。大部分都是中將代理，然而這種情況當然很不利於軍方統一指揮調度，小型的衝突還行，但是大規模軍事作戰協調，短期內元氣大傷。
9.意思是，習近平想要攻打台灣，以後已經沒有軍方務實高層可以阻止他，他將可以獨斷獨行，冒險一搏的可能性變高。但是，相對來說，大規模的作戰卻缺乏指揮調度的實力派高層，往後只會一敗塗地。
10.結論就是，張又俠倒台，是非常重要的訊息，意味著習近平已經沒有任何制衡力量，但是卻也讓中國軍方成為一盤散沙、人人自危。

呂秋遠最後強調軍購預算拜託快點過，他說：「我們一定要趁這段中共權力鬥爭的空檔時間，好好強化自己的軍備能力；沒有人會期望自己家不裝保全，只會祈禱強盜入侵可以和平收尾，當然，阻擋軍購的政黨例外。」

相關新聞：習近平大清洗 中共軍委副主席張又俠落馬 參謀長劉振立也下台 7軍委剩2人

點圖放大header
點圖放大body

