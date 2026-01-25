盧昱曉拍戲被螃蟹夾到手 陳星旭急找碘酒...畫面全被拍

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭在浪漫愛情劇《軋戲》化身行事果斷的霸總，與繼父、繼兄展開豪門惡鬥，戲外卻自曝超愛撒嬌。

陳星旭在《軋戲》飾演「肖稚宇」。（愛奇藝國際站提供）

陳星旭、盧昱曉、代旭拍攝的電梯對峙花絮中，能看見陳星旭不停黏著代旭，甚至勾著代旭的手臂露出嬌羞表情，逗笑工作人員。被問到如何詮釋霸總角色時，陳星旭透露，自己曾被導演提醒要再更裝模作樣一點，或是表現得再有年上感一些，讓他不知所措，擔心演得過頭會讓角色變得油膩，好在導演總能精準調度，陳星旭還爆料導演的獨門祕訣，「導演很愛叫我低頭笑，可能這就是他心中霸總最迷人的樣子吧」。

請繼續往下閱讀...

陳星旭（左）、盧昱曉在《軋戲》先甜後虐。（愛奇藝國際站提供）

《軋戲》導演「貓的樹」為陳星旭、盧昱曉拍出不少掀起討論的人生鏡頭，第2次跟導演合作的盧昱曉分享，自己小時候的人生夢想清單中，有一項是「自費請貓的樹幫我拍一支短片」，沒想到她把這個心願告訴導演後，導演笑著回她說：「結果現在是我花錢找妳來拍我的戲。」也讓兩人感嘆緣分的奇妙。陳星旭同樣大讚貓的樹對氛圍感的掌控力，並稱他已經跟導演約好，等他結婚時，導演會替他拍攝婚禮上要播的短片，不過他也幽默補充，「但我什麼時候結婚還是未知數」。

陳星旭（左二）在《軋戲》於電梯戲花絮中向代旭（右二）撒嬌。（愛奇藝國際站提供）

首度合作的陳星旭與盧昱曉，被問及對彼此的第一印象時，陳星旭毫不猶豫回答「《雲之羽》裡的淺淺」。盧昱曉笑稱，她印象最深刻的是《東宮》中陳星旭飾演的腹黑太子李承鄞，「當時我是跟朋友一起追劇，看得很投入」，一旁的陳星旭聽完忍不住好奇追問：「那妳那時候有恨我嗎？」盧昱曉表示，自己不太會去討厭某個角色，而是更傾向理解角色的動機。她也分享，演戲時常會反覆思考如何讓角色的行為更合理化，「像我們劇中胡羞提出分手的那場戲，兩人明明深愛著彼此，卻因為上一代的恩怨不得不分開，這其實是非常艱難的選擇」。

盧昱曉在《軋戲》飾演「胡羞」。（愛奇藝國際站提供）

談到對方的角色，盧昱曉大讚肖稚宇成熟穩重，簡直是情緒穩定的天花板，陳星旭則大方承認，現實生活中他也超想遇到像胡羞那樣充滿陽光的另一半，能把他頭上的烏雲撥開、帶他走出封閉的世界。此外，盧昱曉在拍攝空檔不慎被螃蟹夾到手，陳星旭立刻緊張地四處尋找碘酒的花絮畫面，更讓劇迷們集體尖叫表示，兩人戲裡戲外都在發糖。《軋戲》於愛奇藝國際站熱播中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法