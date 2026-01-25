自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德今天續挑戰攀登101！直播、時間、地點再解析

〔娛樂頻道／綜合報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德來台挑戰攀登台北101，原定昨（24日）早上9點進行，因天氣不佳延至今天同一時間。中央氣象署昨預估今天的降雨機率為20%，氣象條件比昨天略好些，霍諾德將可得償所願進行挑戰。

艾力克斯霍諾德今天繼續挑戰攀登台北101。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德今天繼續挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

霍諾德為全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一，先前奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》也曾完整記錄他的「無繩獨攀」創舉。此次攀登101的過程則透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》進行全球放送，讓世界看見台灣。他昨天也提到「希望天氣能夠好轉，讓我有機會攀登這座美麗的台北101。手指交叉祈禱中！」直說每一次攀登，都得看大自然的臉色。

艾力克斯霍諾德先前已多次試爬台北101。（翻攝自IG）艾力克斯霍諾德先前已多次試爬台北101。（翻攝自IG）

由於霍諾德以無繩索或任何安全設備進行自由攀登聞名，過程具有一定危險性，但他能夠掌控恐懼、在壓力下保持專注，並以嚴謹的紀律挑戰大膽目標，重新定義了人類潛能的界限，此次攀登計劃也經歷多次的試爬，相信會帶給大家精彩刺激的攀登過程。

昨天因天候不佳，不少民眾聚集在台北101周邊卻遺憾撲了空。（記者許世穎攝）昨天因天候不佳，不少民眾聚集在台北101周邊卻遺憾撲了空。（記者許世穎攝）

對於攀登101原因，霍諾德強調不是為了金錢而挑戰，「如果沒有電視轉播，只要大樓給我許可，我也會免費去爬。」他表示，決定挑戰101是希望喚醒觀眾的童心，他說：「成年人往往被恐懼磨滅了想像力，我想保留那種看著高樓，而想要試試爬上它的快樂。」同時也表示「無論如何，我都非常感謝大家的支持，能夠來到這裡真的非常不可思議。希望天氣會轉好，謝謝大家。」

活動結束或有異動情況，交管會盡速還原。（記者許世穎攝）活動結束或有異動情況，交管會盡速還原。（記者許世穎攝）

霍諾德從哪裡開始攀登？

今天霍諾德預計攀爬地點和昨天原定計劃無異，為「信義路與松智路交叉口的邊角」，現場將以攀爬者安全為重，目前101東南向人行道已拉起管制區域，民眾若到現場請記得注意安全，遵守秩序。

霍諾德攀登時道路管制？

台北市公運處表示，因應信義區影視拍攝使用道路管制，今上午7時至11時，管制松智路（松壽路-信義路5段），基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位。交通管制也提到，若當日遇雨取消拍攝，昨天就是大約8點多宣布延期，交警立刻撤除管制。

霍諾德攀登101在哪裡看？

《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目，今天上午9點在Netflix播出。此外，即使沒有 Netflix 帳號，位於台北101對面的信義廣場，也將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓民眾近距離見證霍諾德一步步向高空推進。

Netflix也在信義廣場架設轉播台，找來曾是ESPN資深體育主播的艾兒鄧肯 （Elle Duncan） 主持、世界級職業攀岩家艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington）講解專業攀爬技術，還有知名WWE 職業摔角巨星賽斯羅林斯（Seth Rollins）擔任評論嘉賓。

對於無法前往現場的民眾，線上也備有替代觀看方式，只要上YouTube 搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，即可透過即時監視器畫面，遠距觀看霍諾德攀爬台北101的身影。由於象山鏡頭正對台北101東南面，正好是此次挑戰的攀登方向，因此有機會捕捉到實況畫面。

不過YouTube即時影像屬於戶外監視畫面，可能受到天氣、雲霧或能見度影響，畫面清晰度並非全程穩定。

最後也祝福霍諾德一切順利，無論台灣民眾、全世界透過直播觀看到的觀眾都能感受到他對於達成目標的決心與熱情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中