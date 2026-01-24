自由電子報
娛樂 最新消息

王心凌哭慘了！唱完855天宣布休息：不是遺憾是一種圓滿

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌今晚在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站第79場演出。巡演尾聲她情緒潰堤淚崩，更準備一封信親自唸給歌迷，感性說：「約定好，我們要很快再見，好嗎？」台下不少歌迷也紅了眼眶，氣氛感人。

王心凌巡演順利落幕。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌巡演順利落幕。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌巡演跑了855天，今晚迎來感人的「畢業典禮」，過程中她在台上看到舞者落淚，情緒一度湧上心頭，仍敬業撐完整場，直到最後才流下眼淚。王心凌表示：「真的很開心，從台北開始，也從台北結束，這段旅程我不會忘記，謝謝大家陪我走過這79場演唱會。」

王心凌也向歌迷致謝，「謝謝你們在這麼多選擇裡走進這裡，謝謝你們願意把一整個晚上的時間交給我。這件事情對我來說從來都不是理所當然，而是被我們一步一步走成了必然。」

王心凌感性淚崩。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌感性淚崩。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

談到每次在巡演中對著觀眾用力揮手，她說：「因為我想把你們每一張笑臉都放在腦海裡。這不是在擔心結束，而是想好好收藏這份溫暖。今晚要先休息一下了，我感覺到的不是遺憾，而是一種圓滿，我把你們給我的愛，全都放進心裡。」

演唱會最後，王心凌向全場說道：「謝謝你們，因為你們我才會在這裡。期待下一次巡演的開始，祝大家今晚有個幸福的夢。晚安了，親愛的台北，相信我們很快會再見的，謝謝你們。」

隨著「Sugar Land」巨型大門從舞台側邊緩緩闔上，身為「Sugar Land CEO」的王心凌踏入門內，並親自向全場觀眾鞠躬，為這趟巡演旅程畫下圓滿句點。

點圖放大body

