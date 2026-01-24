自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）ATEEZ崔傘「手指滑到褲檔」台粉全瘋了！萬人狼嚎：吼吼吼

ATEEZ今天在林口體育館開唱。（讀者提供）ATEEZ今天在林口體育館開唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國男團ATEEZ時隔近3年，今天（24日）在林口體育館舉行「IN YOUR FANTASY」世界巡迴台北站，吸引萬名歌迷共襄盛舉，他們不愧是在Kpop圈獨樹一格的團體，風格動感又爆發力十足，讓人看得目不轉睛。

ATEEZ呂尚白金髮十分亮眼。（讀者提供）ATEEZ呂尚白金髮十分亮眼。（讀者提供）

ATEEZ今天以夯曲《BOUNCY》開場，帶來經典的下腰舞，瞬間嗨翻全場。接著帶來《I’m The One》、《Blind》等歌曲，8名成員一一自我介紹，丁潤浩比出手指愛心，朴星化邀請粉絲跟他們一起享受，崔傘盼與跟大家共度美好的夜晚。姜呂尚用中文自我介紹，並表示「你們準備好了嗎，我愛你們」，宋旼琦則很喜歡粉絲們的能量。

ATEEZ隊長金弘中從後台登場。（讀者提供）ATEEZ隊長金弘中從後台登場。（讀者提供）

這是ATEEZ今年第一場演唱會，隊長金弘中表示：「能夠在台北開演唱會感到很榮幸，第一站就在這個很棒的城市！」掀起全場粉絲歡呼聲。

朴星化的性感演出，這是付費就能看的嗎？（讀者提供）朴星化的性感演出，這是付費就能看的嗎？（讀者提供）

演唱會的亮點之一絕對是成員們各自的SOLO，丁潤浩的《Slide to me》率先登場，他高挑的身材穿上西裝，實在相當養眼，最後還帥氣的脫下黑色西裝下台，讓現場爆出尖叫聲。緊接著是朴星化的《Skin》，堪稱此次演唱會中最性感的演出，尤其是他跳到一半，舞者脫下他紅色的夾克，朴星化竟然只穿著銀色的一塊布！？後背還大鏤空，難怪尖叫聲要掀翻屋頂。姜呂尚也不遑多讓，他的《Legacy》服裝上衣竟然只有一半，露出腹肌好養眼。

ATEEZ崔傘不愧是禁慾系男神，一舉一動都掀起尖叫聲。（讀者提供）ATEEZ崔傘不愧是禁慾系男神，一舉一動都掀起尖叫聲。（讀者提供）

主唱崔鍾浩以驚人唱功表演《To be your light》，讓全場聽得如癡如醉。紅髮的鄭友榮是全團中最像正統偶像的成員，他帶來的《Sagittarius》帥氣展現身為「舞擔」的超強魅力，舉手投足都掀起歡呼聲。「禁慾系男神」崔傘雖然只穿T恤，不過他的《Creep》性感指數爆表，一隻手從嘴巴下到褲檔，任誰看了不說一句「太犯規了啦」。

ATEEZ宋旼琦狼嚎全場嗨翻，鄭友榮有夠帥有被圈粉。（讀者提供）ATEEZ宋旼琦狼嚎全場嗨翻，鄭友榮有夠帥有被圈粉。（讀者提供）

隊長金弘中也模仿了崔傘《Creep》的動作，兩人各有各的特色。金弘中的舞台也很精彩，一開始他先以DJ的身分播放電音歌曲，把林口體育館變成夜店，他還一度衝下舞台，讓全場粉絲都瘋了。不過要說最動感、最嗨的表演，莫過於宋旼琦的《AUTOBAHN》、《ROAR》，他以野狼風格登場，全場粉絲都跟著一起「狼吼」，現場萬名ATINY（粉絲名）都變成狼了。

成員一上台時就笑說：「我剛剛好像看到一頭野狼！」鄭友榮也大讚宋旼琦怎麼看都很帥，金弘中大讚沒想到台粉這麼會玩，今天是最棒的！崔傘也意外，自己的表演獲得如此大的迴響，更比出愛心、貓咪耳朵示愛，相當可愛。等到宋旼琦回到台上，他大喊「野狼來了」，也用中文大讚很棒、很棒，甚至開心到破音，笑翻粉絲，但也聽得出來他有多賣力。

有別於前面他們都以不是到很流利的英文發言，到了演出後半段終於用韓文發言，且成員幾乎都以中文告白「我愛你」，丁鍾浩室裡面最有誠意的一個，全程都用中文發言：「來到台北感受到那麼多粉絲的應援，真的讓我覺得很幸福，謝謝大家來看我們 我們還會再來，ATINY愛你們。」

宋旼琦表示：「我們很帥對吧！我們很可愛對吧！每次在這樣的舞台上，大家都給我們非常好的回憶，如果你們下一次再叫我們來，我們會準備更好的表演給大家！我愛你！」鄭友榮說：「我們好久沒有進行亞巡，在這邊聽到大家的應援覺得很有成就感，想一個一個感謝，大家回家小心，我們要再見面。」隊長金弘中也表示，之前巡演沒能來跟大家見面有點可惜，希望大家記住這個瞬間，下次再見。

ATEEZ崔傘忍不住大讚火鍋好吃。（讀者提供）ATEEZ崔傘忍不住大讚火鍋好吃。（讀者提供）

姜呂尚態度十分誠懇，詢問粉絲今天是否開心？「今天可以在台上開心唱歌跳舞，都是多虧有你們，總是一直愛著我們的你們，謝謝！到下次見面要保持健康幸福喔！」崔傘整場演唱會上的發言似乎較為照本宣科，不過到最後終於放開了，害羞跟粉絲說：「火鍋好好吃喔，我一定還會再來。」讓粉絲笑翻。

ATEEZ丁潤浩被關在監獄，柵欄還是擋不住高顏值。（讀者提供）ATEEZ丁潤浩被關在監獄，柵欄還是擋不住高顏值。（讀者提供）

朴星化也感嘆好久沒有進行巡演，大家開心他也開心，「我想要成為讓你們覺得幸福的歌手，不管怎麼樣我都要讓粉絲保持微笑，還有我們即將回歸囉，請大家期待喔！」丁潤浩則表示，2026年第一場演唱會就能跟大家一起同樂，感到非常幸福。

ATEEZ與台灣ATINY合照時，希望大家一起喊ATEEZ、ATINY。（翻攝自X）ATEEZ與台灣ATINY合照時，希望大家一起喊ATEEZ、ATINY。（翻攝自X）

這個月他們才來台灣參加金唱片頒獎典禮，當時表演的《Ice On My Teeth》、《In your Fantasy》今天當然也沒有忘記，全場應援聲不絕於耳。他們整整唱了26首歌曲，二安的《The Real》又讓全場嗨到爆炸，最後他們一起大喊「ATINY我愛你們」，結束此次的台北場演出。

