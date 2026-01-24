自由電子報
娛樂 最新消息

馬筱梅臨盆倒數！挺8月巨肚猛踩滑步機 汪小菲一出現「臉全被打碼」

馬筱梅懷孕進入倒數，臨盆在即仍維持運動習慣。（組合照，翻攝自微博）馬筱梅懷孕進入倒數，臨盆在即仍維持運動習慣。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚後，2024年宣布再婚2度成為台灣女婿，如今更將迎接寶寶誕生；愛妻馬筱梅懷孕進入後期，待產之際也釋出VLOG分享生活日常，可見她挺著8個月大孕肚仍維持良好運動習慣，不過畫面中汪小菲的臉部卻全程被打上馬賽克，引起外界議論。

即便進入懷孕後期，馬筱梅仍維持規律的運動習慣，她在影片中示範使用滑步機健身，雖挺著明顯孕肚，但動作依舊俐落，四肢線條纖細依舊，整體狀態相當不錯。不僅如此，馬筱梅也分享北京冬天氣候寒冷，因此每天除了運動之外，同時也會勤抹保養油讓皮膚狀況保持穩定。

馬筱梅將汪小菲出現的畫面全數打碼。（組合照，翻攝自微博）馬筱梅將汪小菲出現的畫面全數打碼。（組合照，翻攝自微博）

然而，影片中的另一段插曲卻更引人注目，馬筱梅展示近期收到的婚禮採訪雜誌，內文形容2人的愛情不只是「舉案齊眉」，更是溫柔以待世界，她看完也動容表示，即使事隔半年多仍感動不已。不過，馬筱梅翻閱印有夫妻倆婚紗照的頁面時，汪小菲臉部卻全數被卡通貼圖全數遮擋，畫面曝光瞬間逗樂粉絲們，同時也意外引發網友討論，

