娛樂 最新消息

男人當畜牲用！陳珮騏揭「台八現場殘酷真相」 譚艾珍也發聲

譚艾珍戲齡超過50載，點破台八不為人知殘酷面。（資料照，記者陳逸寬攝）譚艾珍戲齡超過50載，點破台八不為人知殘酷面。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕寒流來襲仍得咬牙拍戲！陳珮騏日前為三立八點檔《百味人生》出外景，與王樂妍在低溫中拍攝，現場演員冷到發抖、臉色發白已自顧不暇，而她心繫的則是努力撐完全場、始終站在鏡頭外的工作人員，為幕後夥伴感到心疼而發聲，隨即也引發圈內人強烈共鳴，更讓拍戲超過50年的譚艾珍心有戚戚焉附和表示，「感同身受喔！」

寒流來襲，陳珮騏（右）與王樂妍仍要拍戲。（翻攝自IG）寒流來襲，陳珮騏（右）與王樂妍仍要拍戲。（翻攝自IG）

陳珮騏回顧自己拍了10多年的台八歷程，坦言什麼災難場面、極端環境幾乎都遇過，上山下海、熬夜趕工早已成為日常，「那種折磨，不在現場真的很難懂。」她還原拍攝的當下，透露演員們在寒風中已經相當狼狽，但外景工作人員往往把自己擺在最後，全心全力投入為的就是照顧演員，工作環境最為克難。

向來直率又感言，陳珮騏忍不住為幕後夥伴們抱屈，直指外景人員不僅長時間站在寒風中，放飯時甚至連一張椅子都沒有，更別說乾淨舒適的休息空間，讓她心疼又無奈揭開現實，「女人當男人用，男人當畜牲用！」尤其武戲多的劇組，外景隊從不分男女，全都硬撐完成拍攝，許多辛苦與消耗，觀眾在螢幕前根本看不到。

陳珮騏全文與事實緊密結合，讓戲齡超過50載的「老戲骨」譚艾珍今（24日）轉發坦言「感同身受喔！」她感嘆劇組的辛苦狀況至今仍沒有太大改變，「辛苦到爆無人知，看戲的永遠看不到背後的一幕。」她直言外界常錯認劇組人員都賺大錢，但事實為開拍後就必須脫掉外套，全靠有限的暖暖包苦撐，工作人員則是環境差、收入低、工時長，「寒冬天不亮一直到天黑，演員及工作人真的很堅強！」

點圖放大body

