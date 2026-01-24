自由電子報
娛樂 最新消息

曾與高爾宣婁峻碩組團 唐仲彣突開嗆：不再是好好先生

唐仲彣推出新歌《Stuck in My Mind》。（通達量能文体）唐仲彣推出新歌《Stuck in My Mind》。（通達量能文体）

〔記者陽昕翰／台北報導〕唐仲彣曾與婁峻碩、高爾宣及芮德組成嘻哈團體「CHING G SQUAD」，單飛後音樂能量持續爆發，新年推出新歌《Stuck in My Mind》，回顧這幾年的心境轉變，坦言已不再是過去凡事隱忍的「好好先生」。

唐仲彣直言：「以前覺得人人都要顧好，但後來發現這樣反而會被當成好欺負。」如今遇到踩線的情況，他選擇透過音樂回應，面對人際關係也更加灑脫，「合則聚，不合就散，沒什麼好糾結的。」談到這首作品，他毫不保留地自評：「這首歌，我可以給自己100分。」

唐仲彣被視為新生代中少見兼具「偶像臉孔」及「製作腦袋」的創作者，從詞曲創作、編曲製作、錄音到後期混音，幾乎全程親自操刀，是華語樂壇少數真正做到「一條龍」製作的音樂人。單飛之後，他的每首作品都像是人生階段的即時紀錄，以旋律誠實書寫內心狀態，逐步勾勒出鮮明而獨特的音樂輪廓。

展望2026年，唐仲彣音樂創作腳步不停，近期更悄悄跨足另一個「全新演藝領域」，目前暫時保密，他語帶神秘表示：「很快大家就會知道了。」

