娛樂 最新消息

岩田剛典被讚美男「秒摘口罩」 喊帶三代目開專場：我們都很想來台灣

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神岩田剛典今天（24日）在台受訪，被問到粉絲都很期待他隸屬的男團「三代目J SOUL BROTHERS」來台開專場，岩田剛典回應：「我們也很希望，團員們都很想要來。」

三代目J SOUL BROTHERS人氣紅不讓，曾受邀登上日本紅白，還以一首《R.Y.U.S.E.I.》紅遍全日本，獲得唱片大賞。繼今市隆二、登坂廣臣之後，他是第三個來台開個唱的JSB成員，他表示其實來台前沒有特別請教成員們，但多少會聊到台灣演出的經驗，「我6年前也來過，也體驗過台灣的舞台了，現在從舞者變成唱跳歌手，在我們公司比較少見，這件事情對我來講有點壓力。」也因此昨天一到機場，看到許多粉絲迎接，讓他有種如釋重負的感覺，「大家給了我很多力量，我會把今天做好。」

岩田剛典出道15年，討厭原地踏步的自己，希望能夠勇闖海外。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典出道15年，討厭原地踏步的自己，希望能夠勇闖海外。（LDH愛夢悅提供）

岩田剛典出道滿15年，被問到2026年的挑戰，他表示，希望除了在日本之外，能夠在海外多做一些嘗試，包含這次專場也是，「我這15年來實現了很多夢想，受到很多周圍人的幫忙，我是討厭停留在原地的人，雖然保持現在的狀態更好，但我希望能夠更進步不一樣，我不時地在想是不是能在海外多做一些事情，希望今後能做一些海外活動。」

岩田剛典近期與RIIZE的將太郎（左）、元彬一起拍攝《Fame》的CHALLENGE。（翻攝自IG）岩田剛典近期與RIIZE的將太郎（左）、元彬一起拍攝《Fame》的CHALLENGE。（翻攝自IG）

他近來與RIIZE、&TEAM都有合作拍攝CHALLENGE，岩田剛典坦言有受到很好的刺激，「我最近除了有去韓國參加節目，也滿常在後台拍CHALLENGE，有點像現在拍CHALLENGE變成主要必須做的事情，網路上的反應比節目還要好。我現在是出道超過15年的人，在業界也算是資深，很希望多做一些新嘗試，來台北就是第一步。」記者追問RIIZE的將太郎其實是LDH培育的孩子，岩田剛典知道這件事情，也說希望有機會能一起去吃個飯，只是雙方都太忙了，目前還沒有實現。

岩田剛典聽聞記者遺憾沒看到他的帥臉，立刻拉下口罩解釋，讓人感受到他十分真誠。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典聽聞記者遺憾沒看到他的帥臉，立刻拉下口罩解釋，讓人感受到他十分真誠。（LDH愛夢悅提供）

身為國寶級美男的他，對於這個稱號感到感激，同時也認為是種包袱，「好像大家都把你當成國寶，會讓自己也沒那麼輕鬆。」被問到覺得自己做什麼事情最帥？岩田剛典直言：「在演唱會的過程中最帥！」不過記者在訪問過程中打趣說道：「可惜你戴口罩，沒辦法看到你的帥臉。」岩田剛典立刻拉下口罩，表示因為聽說最近有流行感冒，在表演前受訪才較為謹慎，現場眾人也表示能夠理解，可見他對表演的重視。

岩田剛典身為國寶級美男，稱雖然很感謝，但同時也是一種包袱。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典身為國寶級美男，稱雖然很感謝，但同時也是一種包袱。（LDH愛夢悅提供）

除了唱跳歌手身分之外，岩田剛典的日劇在台灣也頗受歡迎，他也好奇詢問：「大家是因為什麼劇認識我啊？」記者們稱是Netflix的《金魚妻》，讓現場眾人都發出「啊~」的聲音，岩田剛典在劇中的濕身裸戲當時引發熱烈討論，在台灣社群掀起熱潮。被問到會不會想參演台灣電影、戲劇？岩田剛典表示：「如果有這個機會，我非常想要來演，我覺得自己不只是唱跳歌手，我同時也是演員，任何機會我都願意嘗試。」

