岩田剛典超有誠意！親用ChatGPT打繁體字：想讓台灣粉絲開心

岩田剛典今天首度在台舉行專場，受訪態度十分誠懇，讓人留下深刻印象。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典今明兩天將在台會粉，今天（24日）接受台灣媒體訪問，一開場就先道歉，原因是因為昨天他搭機時間變更，使得在場媒體、粉絲多等了4小時，他坦言真的是很不好意思，會用更好的表演來回報給大家。



岩田剛典是LDH少見的舞者轉唱跳歌手的例子。（LDH愛夢悅提供）

原先岩田剛典預計在晚間5時許降落在松山機場，結果當天臨時改班機，直到晚間9點多才抵台，有粉絲甚至苦等了17小時。岩田剛典再次表達抱歉之意，「我知道從早上開始，甚至昨天晚上就來機場等的粉絲也有，我會帶給大家更好的表演，而且大家給予這麼溫暖的感覺，我有嚇到。」

岩田剛典上次來台灣已經是6年前的紅白藝能大賞，當時沒有吃到小籠包，希望這次能夠品嘗，昨天晚上吃花雕雞以及蛤蜊湯，大讚台灣很合他的口味。希望這兩天能夠趁空檔能夠跟舞者一起吃吃喝喝，並詢問記者是否有推薦的店？記者推薦可以去泡溫泉。

岩田剛典超有誠意親打繁體字，希望讓台灣粉絲開心。（LDH愛夢悅提供）

近期岩田剛典只要宣傳台灣場的活動，幾乎都是以繁體中文發言，讓粉絲大讚很有誠意。記者今天詢問他：「你是自己打字，還是工作人員幫你打的？」

記者拿出這篇貼文給岩田剛典，岩田剛典害羞坦承這是ChatGPT打的。（翻攝自岩田剛典X）

岩田剛典害羞地說，其實是透過ChatGPT，像是昨天在飛機上拍的那一張就是問ChatGPT，他問ChatGPT哪一個翻譯比較適合？後來用「台灣語」去搜尋發現出來的寫法感覺怪怪的，後來調整成繁體字，聽起來相當用心。岩田剛典當場詢問記者：「我這樣打是對的嗎？」記者也大讚100分。被問到為何特別用繁體字？岩田剛典表示：「經常有國外藝人到日本的時候，會用日文發文，我看了覺得非常開心，我想做這樣的事情也會讓台灣粉絲開心。」

