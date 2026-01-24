自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

岩田剛典超有誠意！親用ChatGPT打繁體字：想讓台灣粉絲開心

岩田剛典今天首度在台舉行專場，受訪態度十分誠懇，讓人留下深刻印象。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典今天首度在台舉行專場，受訪態度十分誠懇，讓人留下深刻印象。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典今明兩天將在台會粉，今天（24日）接受台灣媒體訪問，一開場就先道歉，原因是因為昨天他搭機時間變更，使得在場媒體、粉絲多等了4小時，他坦言真的是很不好意思，會用更好的表演來回報給大家。

岩田剛典是LDH少見的舞者轉唱跳歌手的例子。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典是LDH少見的舞者轉唱跳歌手的例子。（LDH愛夢悅提供）

原先岩田剛典預計在晚間5時許降落在松山機場，結果當天臨時改班機，直到晚間9點多才抵台，有粉絲甚至苦等了17小時。岩田剛典再次表達抱歉之意，「我知道從早上開始，甚至昨天晚上就來機場等的粉絲也有，我會帶給大家更好的表演，而且大家給予這麼溫暖的感覺，我有嚇到。」

岩田剛典上次來台灣已經是6年前的紅白藝能大賞，當時沒有吃到小籠包，希望這次能夠品嘗，昨天晚上吃花雕雞以及蛤蜊湯，大讚台灣很合他的口味。希望這兩天能夠趁空檔能夠跟舞者一起吃吃喝喝，並詢問記者是否有推薦的店？記者推薦可以去泡溫泉。

岩田剛典超有誠意親打繁體字，希望讓台灣粉絲開心。（LDH愛夢悅提供）岩田剛典超有誠意親打繁體字，希望讓台灣粉絲開心。（LDH愛夢悅提供）

近期岩田剛典只要宣傳台灣場的活動，幾乎都是以繁體中文發言，讓粉絲大讚很有誠意。記者今天詢問他：「你是自己打字，還是工作人員幫你打的？」

記者拿出這篇貼文給岩田剛典，岩田剛典害羞坦承這是ChatGPT打的。（翻攝自岩田剛典X）記者拿出這篇貼文給岩田剛典，岩田剛典害羞坦承這是ChatGPT打的。（翻攝自岩田剛典X）

岩田剛典害羞地說，其實是透過ChatGPT，像是昨天在飛機上拍的那一張就是問ChatGPT，他問ChatGPT哪一個翻譯比較適合？後來用「台灣語」去搜尋發現出來的寫法感覺怪怪的，後來調整成繁體字，聽起來相當用心。岩田剛典當場詢問記者：「我這樣打是對的嗎？」記者也大讚100分。被問到為何特別用繁體字？岩田剛典表示：「經常有國外藝人到日本的時候，會用日文發文，我看了覺得非常開心，我想做這樣的事情也會讓台灣粉絲開心。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中