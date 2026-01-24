自由電子報
娛樂 最新消息

謝和弦緊咬1年！家寧一發文「火速開嗆」 力挺Andy開撕張家人

謝和弦（左）力挺Andy不遺餘力，只要家寧（右）一有動靜就現身開嗆。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）謝和弦（左）力挺Andy不遺餘力，只要家寧（右）一有動靜就現身開嗆。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」去年開撕前女友、昔日頻道「眾量級CROWD」夥伴家寧及其家人，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的頻道遭奪走，許多YouTuber、網紅也紛紛力挺聲援。沒想到，就連謝和弦也看不下去，近1年來緊咬家寧不放，只要一有動靜便火速現身開嗆，持之以恆的毅力讓網友們驚訝不已。

Andy去年3月公開列出8項罪狀指控家寧及其母親，包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、被告知僅是借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的心血全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

自此之後，謝和弦開始緊咬家寧的社群帳號不放，只要一更新動態、發布新影片便現身留言處嗆聲，2026年開始迄今還不滿一個月，他已在家寧Threads貼文下開嗆9次，內容包含「Oh你老木」、「看你阿公」、「可以去甲賽」、「看你娘」、「在SWAG看你妹」、「曬你妹」等字眼，甚至貼出3首音樂作品連結，回應的同時也順勢宣傳新作，許多網友也為他長時間、高頻率的「緊盯式嗆聲」深感驚訝。

點圖放大
點圖放大

