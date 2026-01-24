男星成「肉搜戰神」！線上遊戲打到一半 竟揪出房客渣男男友

王品澔在《人生只租不賣》飾演神秘網友，終於露臉。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王品澔在公視台語台戲劇《人生只租不賣》飾演神秘網友「美國刈包」正式登場，劇中除了是陳姸霏線上遊戲隊友，也協助陳姸霏肉搜房客的渣男男友，戰力十足，王品澔透露自己也跟角色一樣，幾乎每天會玩線上遊戲，但他笑說：「以前常因手感不好被隊友罵，我都會走心，現在很佛系。」而他另一身分是黃河的弟弟，首次和金鐘戲王合作，他說：「哥哥都會用微笑讓我放鬆緊繃情緒！」

黃河（左）和陳姸霏飾演在《人生只租不賣》一起面對房客死亡事件，逐步建立起情感。（公視台語台提供）

王品澔對黃河第一印象是「酷酷的」，感覺有距離感，但拍攝期感受到專業和暖心，「我們沒有太多的對話，但他都會用一種微笑讓我放鬆很多緊繃的情緒！」黃河則回憶第一次讀本看到王品澔，內心驚呼：「哇！這弟弟也太高大了吧！」相處後覺得對方是個可愛親切的大男孩，對他流利台語更是驚艷不已。

陳姸霏（左）和王品澔在《人生只租不賣》因為一起打遊戲建立好交情。（公視台語台提供）

王品澔害羞表示：「台語就是多講才能夠流利，我回家都習慣和家人講台語，除了練習，也是很好培養感情的方式。」劇中程軒和程瀚是典型「相依為命卻愛在心裡口難開」，非要到關鍵時刻，才會把心中的牆打破，王品澔有感表示：「這次拍攝讓我更重視放下執念，珍惜家是多麼重要的事情。」 《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

