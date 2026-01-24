自由電子報
娛樂 最新消息

Dcard團隊組男團出道！發出新單曲自封粉絲「專屬網公」

Dcard Video成員組成男子唱跳團體「挖海盆」。（SIET提供）Dcard Video成員組成男子唱跳團體「挖海盆」。（SIET提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕 Dcard Video成員組成男子唱跳團體「挖海盆」，近日釋出團體首支創作唱跳單曲，六位成員化身粉絲心中的「專屬網公」，以全新面貌強勢進軍樂壇掀起話題。

「挖海盆」由6位Dcard Video成員組成，包含「主委」吳至晟、梅伯、Rio、Andrew、Leo、Lucky，擅長以幽默方式重現韓團選秀節目與追星日常影片迅速累積人氣，近期更以令粉絲們驚呼的規格挑戰韓團「Dance Cover」，展現多元魅力。

PlayStation於去年12月底向大勢男團「挖海盆」成員們下戰帖，發起「PlayStation MV 挑戰賽」，只要成功通過《宇宙機器人》、《STREET FIGHTER 6》及《NBA 2K26》3項熱門遊戲考驗，就可以獲得發行原創單曲的圓夢機會，挑戰中各位成員卯足全力拿出看家本領，也因此有了這次的出道之作。

「挖海盆」在PlayStation助攻下解鎖首支創作唱跳作品MV。（SIET提供）「挖海盆」在PlayStation助攻下解鎖首支創作唱跳作品MV。（SIET提供）

談到一開始收到邀約的心情，成員梅伯語出驚人地表示，最初的第一反應竟是以為經紀人在整他，直到計畫正式啟動，才發現這次是來真的，Leo也打趣形容這一切像是「麻雀變鳳凰」，很開心能展現出與過去鏡頭前截然不同的帥氣面貌。

而為了讓團體MV順利發行，身為遊戲小白的Rio和Andrew這次也豁出去，兩人不惜練習到深夜，展現出如同《NBA 2K26》球隊般的團結精神。挑戰成功的那刻，兩人如釋重負，Rio更幽默地笑說：「不用一輩子跳Cover啦！」

這群大男孩私下的幽默基因也完全融入作品中，從取過的遊戲ID就能看出端倪，Leo曾取名「失戀鋼琴手」自詡文青路線，梅伯則是嘲諷感十足的「打爆你舅舅」；而團長主委更早在遊戲ID就宣告「太帥不是我的錯」，充分展現自信搞笑人設，這次他更與梅柏共同展現音樂才華，操刀歌詞創作，將PlayStation 5熱門遊戲《宇宙機器人》與《NBA 2K26》的世界觀巧妙融入歌詞之中，更大膽自封為粉絲的「專屬網公」，歌詞直白示愛：「我是你的網公，帶你練功還不收費用」，讓七味粉們聽了直呼臉紅心跳。

最後挖海盆也驚喜透露，目前已著手規劃實體粉絲見面會，邀請所有「七味粉」持續鎖定團體最新動向，一同見證他們邁向更大舞台的成長旅程。

