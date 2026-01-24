2女兒同時高燒飆39.4度！李智慧揪「病毒源頭是老公」急送醫

李智慧2女兒同時送急診，一查病毒源頭就是老公。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星李智慧驚揭育兒驚魂，她透露2名女兒近日因高燒不退緊急住院，體溫一度飆到39.4度，情急之下甚至撥打119求助，讓許多同為家長的粉絲看了心有戚戚焉。李智慧坦言，當下真的很害怕，也再度體會到「當媽媽永遠沒有鬆懈的一天。」

李智慧昨（23日）提到近期流感再度流行，每到週末前都格外緊張，大女兒與小女兒的年紀分別為就讀小學及6歲，原以為孩子們年紀漸長，照顧上能輕鬆些，沒想到仍是忙到不可開交，因此忍不住感嘆，「育兒好像永遠沒有結束的一天。」她公開當時求助119的撥打紀錄，透露2名女兒的高燒症狀一樣，最終緊急送往24小時醫院急診治療。

心疼2名女兒同躺在病床上打點滴，李智慧因此揪出家中流感的「病毒源頭」就是丈夫，「老公得了B型流感，好好休息後反而恢復得很好，但卻把病毒全傳給家人！」身為母親，她也忍不住洩無奈心聲，坦言隨著年紀漸長、體力下滑，對「媽媽」這個稱呼格外敏感，只要一聽到就頓時鼻酸，「有時會懷疑是不是運動不足，但只要一有空就只想睡覺，也說不上原因，總之就是加油。」

