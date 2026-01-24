出道42年第一次！菊池桃子首來台開唱 驚喜同名啦啦隊女神

菊池桃子。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本昭和最強女偶像菊池桃子即將在2月13日於Billboard Live TAIPEI演出，有趣的是，中信兄弟棒球啦啦隊Passion Sisters中也有一位來自日本、同樣名為菊池桃子的成員，對此菊池桃子開心表示：「雖然還沒有直接見過面，但聽說我們有著相同的名字，讓我感到非常開心。如果有機會在某個地方合作，我會覺得那是一段很美好的緣分。」

Billboard Live TAIPEI 2月邀請到多位日本影響力橫跨世代的歌手，包括2月7日的小袋成彬，2月13日則迎來代表1980年代的日本女性偶像菊池桃子，將首度來台開唱；而出道30年的日本搖滾女力代表相川七瀨，也將於2月26日登台。

小袋成彬因與宇多田光合作《Lonely One》而聲名大噪，出道專輯《分離派の夏》也由宇多田光親自製作。2019年他移居倫敦，希望能在健全且充滿創造力的環境中持續創作，在他眼中，倫敦既是音樂的博覽會，也是一座實驗場。

他將移居倫敦5年的創作能量，完整呈現在2025年推出的新作《ZATTO》中，成功融合爵士、雷鬼、Dub、拉丁等多元元素，展現成熟且深刻的音樂語彙。值得一提的是，過去他雖多次造訪Billboard Live東京欣賞演出，這次卻是首次以表演者身分登台。對此小袋成彬自信表示：「站上舞台時，我從來沒有感到緊張過。」同時也許下2026年的新年願望，希望能發行更多音樂作品，與喜愛他的歌迷相見。

菊池桃子於1984年以電影出道後，也在同年以歌手身分出道，作為偶像廣受歡迎，1985年時以17歲之齡成功於日本武道館舉辦演出，並創下當時日本最年少公演紀錄。轉眼出道40多年，她分享自己珍惜「體貼」與「溫柔」，認為那是能夠長久走在音樂道路上不可或缺的事情。

過往從未來過台灣的她也笑說，因為網路串流的普及，發現世界各地的人們都在聆聽她的歌曲，因此每次到海外演出，她都抱持著「自我介紹」般的心情站上舞台。對於這次能夠來台公演，她直呼非常幸福，並表示：「我希望能夠用心唱歌，與大家的心產生共鳴。」菊池桃子也許下「不勉強自己，但也不會停止前進」的新年願望，希望能以真誠的態度與音樂對話。

