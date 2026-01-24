自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德攀台北101延期卻爆紅！網友腦補「亞洲媽媽開罵」不到一天衝百萬瀏覽

〔娛樂頻道／台北報導〕美國「徒手攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定今天上午挑戰赤手攀上台北101，結果老天爺一個變臉，官方火速宣布延期，改到25日上午9點再戰。不過比起攀岩本身，Threads有另一個「靈魂提問」，有網友好奇發問：「如果今天爬台北101的不是霍諾德，而是亞洲人，亞洲媽媽會說什麼？」貼文曝光不到一天瀏覽數直接衝破百萬，留言區秒變大型童年回憶錄，全亞洲的媽媽集體「文字現聲」。

霍諾德獨攀台北101延至明日，仍受到全球矚目。（Netflix提供）霍諾德獨攀台北101延至明日，仍受到全球矚目。（Netflix提供）

網友們紛紛寫下「一看就有聲音」的經典媽媽語錄，包括「數到三給我下來」、「你要是把這股精神拿去讀書，早就考第一了」、「敢爬那麼高，怎麼沒爬進頂大」、「期末考考成那樣，還敢去爬101」、「跟誰去？幾點回家？」、「書不讀，整天搞這些有的沒有的」、「我辛辛苦苦把你養大，你現在翅膀硬了是不是？」句句精準命中亞洲小孩的童年陰影。

看完留言區，網友也笑到不行，直呼「全亞洲的小孩看到都背脊一涼」、「怎麼每一句我媽都說過」、「原來陰影是跨國共通語言」。

點圖放大header
點圖放大body

