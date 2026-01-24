生5個孩子卻遭辱！北一女學霸忍痛找自信：八寶也不怕了

〔記者陽昕翰／台北報導〕資生堂千金李宓是北一女及台大畢業的高材生，她結婚4年就生下5個孩子，其中有兩對是雙胞胎，產後為了解決腹部鬆弛與妊娠紋的困擾，狠砸60萬進行腹部拉皮等手術，如願找回好身材。熱愛小孩的她更表示：「以後也許還會懷孕，也許還會再把肚子撐開，不過現在我知道，一切都是可以恢復的！再繼續生六寶、七寶、八寶也不怕了。」

李宓曬出身材的轉變。（翻攝臉書）

李宓產後因為身材走樣，還被網友容貌羞辱，她表示對自己一直都很嚴格，如果工作被罵願意再練、再改、再撐，「但當我已經為孩子把身體撐到極限，卻還要承受這樣的羞辱，我真的受不了。」

李宓狠砸60萬重回產前的好身材。（翻攝臉書）

產後李宓透過運動積極瘦身，也明白有些東西不是再努力就會回來，因此決定透過手術還原身材。最終她歷經腹直肌縫合、腹部拉皮、肋骨調整以及腹部疤痕修整，坦言恢復期相當難受，「腹部很痛、又腫又緊、完全動不了，連打噴嚏、站直、走路，都很痛，有幾個晚上，我痛到醒來，也曾懷疑自己，為什麼要再受一次苦。

所幸目前李宓復原狀況良好，她也在術後3個月穿回以前的衣服，讓她感動不已，特地公開懷孕以及術後的對比照，感到非常滿意。

