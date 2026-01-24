自由電子報
娛樂 電視

白家綺初訪檳城被粉絲包圍 淪陷2食物...激讚：人間美味

白家綺（左）、柯叔元受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）白家綺（左）、柯叔元受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、白家綺主演民視、公視台語台《阿松與阿暖》，近日受邀前往馬來西亞檳城，參加當地有線電視台Astro的新春造勢活動。一抵達檳城機場便引起粉絲爭相合影，展現兩人在大馬的超高人氣。

白家綺（左）、柯叔元受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）白家綺（左）、柯叔元受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）

白家綺（左）、柯叔元與榴槤合影。（民視提供）白家綺（左）、柯叔元與榴槤合影。（民視提供）

柯叔元首度到訪馬來西亞，他感性表示，先前演出的《阿榮與阿玉》在當地好評連連，讓他對即將上檔的《阿松與阿暖》充滿信心。這次他特別以劇中的全新髮型亮相，搶先讓大馬粉絲「開箱」角色造型，有別以往的風格，也讓現場粉絲大讚「更親切近人」。柯叔元幽默說：「台灣現在很冷，正好來這裡曬曬太陽、感受檳城濃濃的人情味，美食更是讓我欲罷不能。」

白家綺（左）、柯叔元與榴槤合影。（民視提供）白家綺（左）、柯叔元與榴槤合影。（民視提供）

白家綺主持的《醫學大聯盟》目前正在馬來西亞熱播，深受觀眾喜愛。首次造訪檳城的她，完全被當地的熱情征服，興奮分享：「檳城的螃蟹料理和榴槤簡直是人間美味。」

白家綺（左）、柯叔元品嚐檳城在地特色料理。（民視提供）白家綺（左）、柯叔元品嚐檳城在地特色料理。（民視提供）

白家綺大啖榴槤。（民視提供）白家綺大啖榴槤。（民視提供）

趁著工作空檔，白家綺也入鄉隨俗，搶先開箱Astro電視台推出的吉祥物盲盒與限量紅包袋。她感性表示，希望台灣影視作品能持續與馬來西亞深度交流，「看到我們的文化在異地壯大，真的非常感動」。

柯叔元（左）、白家綺受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）柯叔元（左）、白家綺受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）

柯叔元（左）、白家綺受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）柯叔元（左）、白家綺受邀至檳城，參加電視台新春造勢活動。（民視提供）

柯叔元、白家綺也透露，目前正處於《阿松與阿暖》完結篇的拍攝期，為了這次2026 Astro新春造勢活動「萬事All Right酷噠噠」，特別向劇組請假跨海合體。兩人將在見面會上與粉絲近距離互動，除了分享拍攝趣事，也提前預告完結篇絕對震撼人心，呼籲大馬觀眾務必準時收看。

