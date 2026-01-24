泰國網紅突喊「台灣過年很無聊」原因曝！娘娘來台10年嘆無法買房

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅Alizabeth娘娘、大胃王小慧今（24）日出席在華山舉辦二手公益市集「-1111循寶夠物節」，受訪分享近況在表演舞台劇、接業配，而春節將近，娘娘說會回泰國過節，更突喊「台灣過年很無聊」，原因曝光。

娘娘某次春節留在台北過年，但發現台北路上都沒有人，「過年公車司機不用睜眼睛開車欸，因為都沒人。」更說街上沒有人穿紅色、金色等衣服，年味很淡，一旁的小慧則建議他可以去中南部過年。

娘娘。（資料照，記者王文麟攝）

娘娘分享泰國過年整個牆都會是金色的，過節氣氛濃厚，至於春節和台灣的差別，他則說泰國人包紅包比較不避諱「4字頭」，幽默直呼只要是錢就可以。娘娘2016年來台，在台灣發展穩定，光業配一整年度就接超過10支，至於會不會想定居買房？他則感嘆：「台灣房子誰買得起阿，好貴阿」，提到泰國房子最少2、3百萬就可以有，房價差很多。

來自彰化的大胃王小慧則提到過年會回家跟家人團聚，並幽默表示「年夜飯交給我來解決」，並說大概初三左右就可以把年夜菜消滅，她稍早在台上表演吃竹筒飯，受訪時放話打算一分鐘吃一支，打算拚吃10支，剛剛邊吃還有邊受訪花了4分45秒吃8支，相當厲害。

